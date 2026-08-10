Abelardo de la Espriella empieza a gobernar con desafíos: fisuras con Uribe y una oposición

Aunque el gobierno de Abelardo de la Espriella apenas comienza, la disputa por el poder está lejos de terminar. Todo presidente necesita aliados y debe enfrentar a sus contradictores. Pero ¿qué ocurre cuando las primeras fisuras aparecen con antiguos aliados y la oposición ya tiene un líder dispuesto a capitalizarlas? Así arranca el gobierno de Abelardo de la Espriella: entre tensiones con quienes fueron parte de su respaldo político y una oposición que buscará marcar la agenda desde el primer día. Este es el nuevo capítulo de Pescao Envenenado.