Publicidad

Home

Política

Abelardo de la Espriella empieza a gobernar con desafíos: fisuras con Uribe y una oposición

Aunque el gobierno de Abelardo de la Espriella apenas comienza, la disputa por el poder está lejos de terminar. Todo presidente necesita aliados y debe enfrentar a sus contradictores. Pero ¿qué ocurre cuando las primeras fisuras aparecen con antiguos aliados y la oposición ya tiene un líder dispuesto a capitalizarlas? Así arranca el gobierno de Abelardo de la Espriella: entre tensiones con quienes fueron parte de su respaldo político y una oposición que buscará marcar la agenda desde el primer día. Este es el nuevo capítulo de Pescao Envenenado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Joseph Casañas Angulo, Luna Mejía Farías, Daniel Valero y Laura Salomón Prieto
10 de agosto de 2026 - 12:00 a. m.
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Por Joseph Casañas Angulo

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación.@joseph_casanasjcasanas@elespectador.com

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@elespectador.com

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com

Por Laura Salomón Prieto

Realizadora audiovisual y fotógrafa con experiencia en contenido digital. Interesada en temas de género y derechos humanos.@salomonlaurad lsalomon@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Abelardo De la Espriella

Gustavo Petro

Iván Cepeda

Elecciones presidenciales

PódcastEE

Álvaro Uribe

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.