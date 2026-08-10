Abelardo de la Espriella empieza a gobernar con desafíos: fisuras con Uribe y una oposición

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Por Joseph Casañas Angulo
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Los Libertadores con diez años de experiencia en medios de comunicación.@joseph_casanasjcasanas@elespectador.com
Por Luna Mejía Farías
Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con violencias basadas en género y construcción de memoria. En la actualidad cubre temas políticos en el panorama colombiano.lmejia@elespectador.com
Por Laura Salomón Prieto
Realizadora audiovisual y fotógrafa con experiencia en contenido digital. Interesada en temas de género y derechos humanos.@salomonlaurad lsalomon@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación