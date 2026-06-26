Así será la relación del presidente electo De la Espriella con los alcaldes de las capitales

Abelardo de la Espriella, Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Char y Alejandro Eder. Foto: Archivo Particular

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Durante la primera semana de Abelardo de la Espriella como presidente electo, los alcaldes locales empiezan a tender puentes para construir una relación con el nuevo mandatario, especialmente tras los diversos choques de los alcaldes y gobernadores con el actual jefe de Estado, Gustavo Petro.

Desde la capital de Colombia, el alcalde Carlos Fernando Galán ha señalado que construirá una relación con el nuevo presidente “para sacar adelante los grandes proyectos de Bogotá”. Así se lo hizo saber en una llamada telefónica que tuvieron ambos el miércoles 24 de junio.

En la conversación hablaron sobre como avanzar en los nuevos proyectos de Bogotá, como la segunda línea del metro, la PTAR Canoas o las grandes obras de movilidad regional. El Espectador pudo conocer que el alcalde invitó al presidente junto a su equipo para conocer las instalaciones de la primera línea.

“Le agradezco al presidente De la Espriella su respaldo y su buena disposición: Bogotá no tiene tiempo para diferencias ni discusiones políticas”, señaló el alcalde Galán.

También felicitó al nuevo ministro del Interior, Rodrigo Lara, con quien militó durante años en Cambio Radical, pero se enfrentó en las urnas en 2023 para lograr las llaves del Palacio del Liévano. Su relación será clave, pues una de las tareas de esta cartera es también articular las prioridades del gobierno nacional con los mandatarios locales.

En otras regiones la relación existe desde que era candidato. El mandatario de Barranquilla, Alejandro Char, envió varios guiños de apoyo a su candidatura y tras conocerse los resultados del preconteo el domingo, el alcalde se dirigió a la casa del presidente electo en Puerto Colombia (Atlántico) para felicitarlo en persona.

“Hoy ganó Colombia, ganó la democracia, ganó la libertad y, sobre todo, la esperanza de seguir construyendo un país en paz”, aseguró Char.

Su partido Cambio Radical y el grupo político al que pertenece le hicieron campaña a De la Espriella en la costa caribe desde la primera vuelta. Y tras lograr la victoria, Barranquilla se convirtió en el centro de operaciones de De la Espriella, donde recibió los resultados de ambas vueltas e inició el cónclave para elegir su gabinete.

En Medellín, la historia no es diferente. Federigo Gutiérrez, alcalde de la capital antioqueña, felicitó al presidente electo y le anunció que desde su ciudad tendrá “toda nuestra disposición para trabajar juntos y sacar adelante los proyectos para la gente”.

Creemos, movimiento fundado por Gutiérrez, estuvo en la campaña desde primera vuelta; además, ayudó a sumar votos en esta ciudad y quitárselos al uribismo en la primera vuelta. Incluso el cierre de campaña de primera vuelta fue en esa ciudad, en la plaza de toros La Macarena.

Desde Cali, el alcalde Alejandro Eder lo felicitó y le pidió respaldo para fortalecer la seguridad y enfrentar “a quienes pretenden sembrar miedo y frenar el progreso de nuestra ciudad”. Entre sus peticiones estuvo también adelantar proyectos de la región, como el Tren de Cercanías, que fue frenado por la administración de Gustavo Petro antes de la ley de garantías.

A su vez, la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios) señaló que confía en que, con la llegada de De la Espriella, el “diálogo permanente, la cooperación y el compromiso institucional permitirán alcanzar importantes avances en beneficio de los colombianos”.

Los alcaldes de las grandes ciudades del país tuvieron fuertes choques con la administración actual, por lo que la llegada de un presidente que ha compartido con algunos de estos de cerca, representa desde el poder local, una oportunidad para restablecer una nueva relación con el Gobierno Nacional en sus proyectos clave.

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