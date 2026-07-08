“Vamos a descentralizar el poder”: De la Espriella tras primer empalme regional en Cúcuta

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, lideró su primer encuentro de empalme regional en Norte de Santander. Se acompañó del gobernador, William Villamizar, los 40 alcaldes del departamento, así como varios de sus ministros designados. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

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El presidente electo, Abelardo de la Espriella, inició este miércoles el primer encuentro del denominado empalme regional que realizará en todo el territorio nacional. Su primera parada fue Norte de Santander, uno de los departamentos en los que obtuvo mayor ventaja respecto a Iván Cepeda en las elecciones del 21 de junio y en donde puso prioridad a la recuperación territorial y el avance de proyectos estratégicos de la región.

En las oficinas de la gobernación departamental De la Espriella se reunió con el gobernador, William Villamizar, y los 40 alcaldes de ese departamento, recibiendo las solicitudes de los mandatarios regionales y asegurando que durante su mandato existirá una muy marcada “descentralización del poder”.

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Acompañado de los ministros designados Rodrigo Lara (Interior), Miguel Gómez Martínez (Hacienda), Rodrigo Mora (Defensa) y Mauricio Gómez (Comercio), el presidente trazó su primera hoja de ruta para los departamentos.

“Este es el primer empalme regional. Y lo quisimos hacer en el departamento de Norte de Santander porque han sufrido la violencia y el abandono del Estado”, dijo el presidente electo. Sobre la cita, dijo que ya existe una claridad sobre cuáles son las necesidades de los municipios, remarcando que “yo no soy un mercader de ilusiones, yo soy un empresario de realidades”.

Sobre los puntos a poner su foco dijo que la prioridad estará en seguridad, pero también habrá una atención primera al sector salud, infraestructura, turismo y educación. Eso sí, fue claro en señalar que se condicionarán los proyectos “de acuerdo a la realidad económica que vamos a recibir (...) pero vamos a resolver de una manera u otra, porque más que dinero, lo que necesita un país para transformarse realmente es la voluntad política”.

En ese sentido, De la Espriella remarcó que “vamos a descentralizar el poder”, asegurando que se otorgará el presupuesto necesario a alcaldes y gobernadores para que puedan ejecutar proyectos de “manera directa”. Ahora bien, fue claro al advertir que “cada peso que se gire para municipios y departamentos será verificado de manera directa por el presidente de la República. Aquí vamos a hacer inversión, pero voy a exigir que se respete cada peso de los colombianos”.

Sobre el trato con los mandatarios regionales el presidente electo dijo que existirá una línea directa con la oficina presidencial. Según confirmaron fuentes El Espectador en la campaña, esto será a través de Valerie Lafaurie, a quien el mandatario electo designó como la nueva consejera presidencial para las regiones.

¿Qué le pidieron a De la Espriella?

Según pudo conocer El Espectador, la cita que culminó a las 11:45 a. m. entre De la Espriella y los mandatarios, pero de forma inmediata el presidente delegó a Lafaurie para sostener nuevos encuentros con las delegaciones locales. Allí también estuvo Nicolás Gómez, quien ejercerá como secretario privado de De la Espriella.

Al término del encuentro el gobernador William Villamizar dijo a este diario que “cada uno de los alcaldes hizo una presentación de sus proyectos en fase tres, de sus necesidades. Lo mismo se hizo desde la gobernación. Y se tiene un insumo que se podrá ir generando en aplicación de recursos por parte del gobienro nacional en este año y el próximo. Es una forma de adelantar el plan de desarrollo, las inversiones, lo territorial”.

En ese sentido, los mandatario municipales le expusieron al presidente sus proyectos y preocupaciones a partir de las 5 subregiones que tiene el departamento y así cubrir los 40 municipios. La prioridad serán proyectos de infraestructura como carreteras, medidas de seguridad en el Catatumbo y la reactivación de la frontera con Venezuela.

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