De la Espriella, credencial en mano, presentó cartas para el “timonazo” de su gobierno

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo reciben las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente del periodo 2026-2030.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Abelardo de la Espriella por primera vez leyó un discurso en público; esta vez no apeló solo a su memoria, sino que se apegó a las cuatro páginas previamente escritas. Y lo hizo para recibir este jueves la credencial que lo acredita como presidente de la República y presentar el rumbo que tomará el país en los próximos cuatro años. Durante 17 minutos, y dejando claro que su victoria se dio “sin estructuras políticas y sin el respaldo de los grandes grupos económicos”, sentó posición sobre cómo manejará el orden público, la manera en la que...
Por María José Barrios Figueroa
Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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