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De la Espriella, credencial en mano, presentó cartas para el “timonazo” de su gobierno

En su primer discurso como presidente electo, Abelardo de la Espriella expuso, frente a sus seguidores y la institucionalidad, lo que se viene para los siguientes cuatro años. Su intervención estuvo marcada por pullas contra el presidente Gustavo Petro y un ultimátum para los grupos criminales. También comenzó una agenda de reuniones con las altas cortes.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
26 de junio de 2026 - 02:02 a. m.
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo reciben las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente del periodo 2026-2030.
Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo reciben las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente del periodo 2026-2030.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Abelardo de la Espriella por primera vez leyó un discurso en público; esta vez no apeló solo a su memoria, sino que se apegó a las cuatro páginas previamente escritas. Y lo hizo para recibir este jueves la credencial que lo acredita como presidente de la República y presentar el rumbo que tomará el país en los próximos cuatro años. Durante 17 minutos, y dejando claro que su victoria se dio “sin estructuras políticas y sin el respaldo de los grandes grupos económicos”, sentó posición sobre cómo manejará el orden público, la manera en la que...

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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