De la Espriella, credencial en mano, presentó cartas para el “timonazo” de su gobierno

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo reciben las credenciales que los acreditan como presidente y vicepresidente del periodo 2026-2030. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Abelardo de la Espriella por primera vez leyó un discurso en público; esta vez no apeló solo a su memoria, sino que se apegó a las cuatro páginas previamente escritas. Y lo hizo para recibir este jueves la credencial que lo acredita como presidente de la República y presentar el rumbo que tomará el país en los próximos cuatro años. Durante 17 minutos, y dejando claro que su victoria se dio “sin estructuras políticas y sin el respaldo de los grandes grupos económicos”, sentó posición sobre cómo manejará el orden público, la manera en la que...