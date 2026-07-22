¿De la Espriella se distancia del Congreso? Lo que viene tras inédito pacto en el Senado

Instalación del Congreso de la República 2026-2030. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El 20 de julio a las 11:03 p.m., en el recinto del Senado se rompió una tradición política. Por primera vez en décadas, el presidente de esa corporación en su primer año no fue el bendecido por el mandatario entrante. En esta ocasión, Honorio Henríquez (Centro Democrático) logró conseguir las mayorías en la cámara alta con el apoyo de sus habituales rivales políticos, el Pacto Histórico; con 56 votos se impuso sobre Alfredo Deluque (Partido de La U), quien pese a tener el guiño de Abelardo de la Espriella, solo consiguió 45 sufragios a su...