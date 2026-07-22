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¿De la Espriella se distancia del Congreso? Lo que viene tras inédito pacto en el Senado

La relación entre el nuevo Congreso y el presidente entrante será diferente a las presentadas en administraciones anteriores, un hecho que se demostró cuando su candidato Alfredo Deluque perdió la elección a presidente del Senado. En esa línea, su ministro del Interior designado señaló que su agenda legislativa será “escueta” y solo le importarán tres proyectos en esta Legislatura.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
22 de julio de 2026 - 02:00 a. m.
Instalación del Congreso de la República 2026-2030.
Instalación del Congreso de la República 2026-2030.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El 20 de julio a las 11:03 p.m., en el recinto del Senado se rompió una tradición política. Por primera vez en décadas, el presidente de esa corporación en su primer año no fue el bendecido por el mandatario entrante. En esta ocasión, Honorio Henríquez (Centro Democrático) logró conseguir las mayorías en la cámara alta con el apoyo de sus habituales rivales políticos, el Pacto Histórico; con 56 votos se impuso sobre Alfredo Deluque (Partido de La U), quien pese a tener el guiño de Abelardo de la Espriella, solo consiguió 45 sufragios a su...

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters cubriendo política y conflicto armado. Interesado en el Congreso de la República e investigar el poder desde las regiones.nitorresgntorres@elespectador.com
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