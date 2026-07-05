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De la Espriella teje su gabinete en medio de tensiones por el empalme con el equipo de Petro

Abelardo de la Espriella ya tiene parte de su equipo ministerial definido. Hay carteras clave para su proyecto que están en proceso de definición, pero hay varias hojas de vida en análisis. El gobierno saliente de Gustavo Petro, y la izquierda, se alistan para regresar a la oposición.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
05 de julio de 2026 - 01:02 a. m.
Así se va configurando el gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con su segundo al mando, José Manuel Restrepo: el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara; Indalecio Dangond, líder del comité sector Agricultura y Desarrollo Rural; general (r) Jorge Mora López, líder del comité sector Defensa; Juliana Gutiérrez, líder del comité sector Prosperidad Social; Felipe Gaitán; líder del comité sector Deporte; Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado; Viviane Morales, líder del comité sector Educación; Iván Sánchez, líder del comité sector Salud; Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado; Juan Camilo Ostos, líder del comité sector Transporte; Mariana Pachecho, líder del comité sector Relaciones Exteriores; Manuel Fernández, líder del comité sector Comercio; Iván Cancino, líder del comité sector Justicia.
Así se va configurando el gabinete del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con su segundo al mando, José Manuel Restrepo: el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara; Indalecio Dangond, líder del comité sector Agricultura y Desarrollo Rural; general (r) Jorge Mora López, líder del comité sector Defensa; Juliana Gutiérrez, líder del comité sector Prosperidad Social; Felipe Gaitán; líder del comité sector Deporte; Fabio Arjona, ministro de Ambiente designado; Viviane Morales, líder del comité sector Educación; Iván Sánchez, líder del comité sector Salud; Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado; Juan Camilo Ostos, líder del comité sector Transporte; Mariana Pachecho, líder del comité sector Relaciones Exteriores; Manuel Fernández, líder del comité sector Comercio; Iván Cancino, líder del comité sector Justicia.
Foto: Eder Rodríguez

En dos semanas que lleva con el título de presidente electo, Abelardo de la Espriella ya comenzó a darle forma a su gabinete. También, por instrucción suya, se han dado dos encuentros entre los líderes del empalme —el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila— quienes pusieron de relieve las diferencias que marcan a dos proyectos de país completamente opuestos. Son tensiones crecientes que marcarán el rumbo del próximo cuatrienio.

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María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
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Francisco(28018)Hace 48 minutos
Estos artículos no dicen nada, cero análisis. Definitivamente son hechos como respuesta a prompts de IA.
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