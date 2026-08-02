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De la Espriella recibe un país fragmentado tras cuatro años de la izquierda en el poder

Desde Cali el presidente electo tendrá su acto de posesión e iniciará un mandato que recibe un país marcado por la polarización y al menos tres crisis con urgencia manifiesta para su intervención. Este es el panorama que recibirá al nuevo jefe de Estado el próximo 7 de agosto.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
02 de agosto de 2026 - 11:15 p. m.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, tomará posesión el próximo 7 de agosto y heredará numerosas crisis que requieren una intervención inmediata.
El presidente electo, Abelardo de la Espriella, tomará posesión el próximo 7 de agosto y heredará numerosas crisis que requieren una intervención inmediata.
Foto: Ilustración: Katerine González Clavijo

“El cambio consiste en dejar el odio atrás, en dejar los sectarismos atrás (...) nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos colombias”, dijo el saliente presidente, Gustavo Petro, al momento de su victoria en junio de 2022, discurso que, hasta en su propio partido, reconocen, fue una de las mayores deudas en su mandato. Ese panorama no ha desaparecido, y, de hecho, será recogido por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien llega a la Presidencia con algo más de 257.000 votos de diferencia...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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