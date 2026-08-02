De la Espriella recibe un país fragmentado tras cuatro años de la izquierda en el poder

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, tomará posesión el próximo 7 de agosto y heredará numerosas crisis que requieren una intervención inmediata. Foto: Ilustración: Katerine González Clavijo

“El cambio consiste en dejar el odio atrás, en dejar los sectarismos atrás (...) nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos colombias”, dijo el saliente presidente, Gustavo Petro, al momento de su victoria en junio de 2022, discurso que, hasta en su propio partido, reconocen, fue una de las mayores deudas en su mandato. Ese panorama no ha desaparecido, y, de hecho, será recogido por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien llega a la Presidencia con algo más de 257.000 votos de diferencia...