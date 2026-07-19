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La disputa por liderar el Congreso que se instala este 20 de julio fisura a la derecha

El mandatario electo, Abelardo de la Espriella, y su equipo de gobierno buscan reducir su eventual dependencia legislativa de la bancada del Centro Democrático. El juego de poder se inclinará en la Presidencia del Senado. El exjefe de Estado, Álvaro Uribe, se puso en guardia. Así se mueven todas las fichas.

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
19 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
Alfredo Deluque de La U es el ungido por el presidente electo Abelardo de la Espriella para presidir el Senado, mientras que el expresidente Álvaro Uribe propone al senador de Centro Democrático Honorio Henríquez.
Alfredo Deluque de La U es el ungido por el presidente electo Abelardo de la Espriella para presidir el Senado, mientras que el expresidente Álvaro Uribe propone al senador de Centro Democrático Honorio Henríquez.
Foto: El Espectador

La construcción de los acuerdos con los que caminará el nuevo Congreso a partir de este 20 de julio revivió una intensa puja que silenciosamente han librado el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el expresidente Álvaro Uribe, por el liderazgo de la derecha. Y aunque en términos ideológicos hay una coincidencia pura, la contienda supera la coyuntura del Capitolio y pone los reflectores en las regionales del 2027.

Tal es la magnitud del choque que el expresidente Uribe ya habló de forma directa sobre lo que considera son ataques del...

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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