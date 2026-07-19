La disputa por liderar el Congreso que se instala este 20 de julio fisura a la derecha

Alfredo Deluque de La U es el ungido por el presidente electo Abelardo de la Espriella para presidir el Senado, mientras que el expresidente Álvaro Uribe propone al senador de Centro Democrático Honorio Henríquez. Foto: El Espectador

La construcción de los acuerdos con los que caminará el nuevo Congreso a partir de este 20 de julio revivió una intensa puja que silenciosamente han librado el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el expresidente Álvaro Uribe, por el liderazgo de la derecha. Y aunque en términos ideológicos hay una coincidencia pura, la contienda supera la coyuntura del Capitolio y pone los reflectores en las regionales del 2027.

Tal es la magnitud del choque que el expresidente Uribe ya habló de forma directa sobre lo que considera son ataques del...