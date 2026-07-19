La disputa por liderar el Congreso que se instala este 20 de julio fisura a la derecha

Alfredo Deluque de La U es el ungido por el presidente electo Abelardo de la Espriella para presidir el Senado, mientras que el expresidente Álvaro Uribe propone al senador de Centro Democrático Honorio Henríquez.
Foto: El Espectador
La construcción de los acuerdos con los que caminará el nuevo Congreso a partir de este 20 de julio revivió una intensa puja que silenciosamente han librado el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el expresidente Álvaro Uribe, por el liderazgo de la derecha. Y aunque en términos ideológicos hay una coincidencia pura, la contienda supera la coyuntura del Capitolio y pone los reflectores en las regionales del 2027.
Tal es la magnitud del choque que el expresidente Uribe ya habló de forma directa sobre lo que considera son ataques del...
Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional.SebastianPP21jsperez@elespectador.com
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