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Informes del Gobierno tras el accidente del Hércules en Putumayo revelan carencias militares

El Espectador conoció documentos que, tras el siniestro que dejó 66 muertos, encienden alarmas por fallas estructurales que habrían tenido relación con la tragedia, al igual que por huecos presupuestales billonarios y un alistamiento de la flota aérea de apenas 60 %. Además, hay contradicciones entre el presidente Gustavo Petro y sus carteras.

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David Efrén Ortega
David Efrén Ortega
08 de abril de 2026 - 02:05 a. m.
Informes del accidente del avión Hércules encendieron alertas para la fuerza pública.
Informes del accidente del avión Hércules encendieron alertas para la fuerza pública.
Foto: El Espectador

Han pasado dos semanas desde que el avión Hércules de matrícula FAC-1016 se fue al suelo apenas 36 segundos después de despegar del aeródromo de Puerto Leguízamo, en Putumayo. De las 126 personas que abordaron la aeronave ese día, 57 quedaron heridas y 69 murieron. Eran integrantes del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea; la mayoría falleció con el impacto, pero también hubo quienes salieron ilesos del choque y luego dieron la vida intentando salvar a sus compañeros, como el cabo Jairo Andrés Rincón, quien murió por la explosión de una...

David Efrén Ortega

Por David Efrén Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Tiene experiencia en el cubrimiento de política, paz y memoria. Premio CPB en la categoría de Medios Digitales.@davidortegasodortega@elespectador.com
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Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 16 minutos
En cambio Petro, si tuvo $31 billones para entregarles contratos a dedo (con el fin asegurar los votos) a juntas de acción comunal y cabildos indígenas. La mayoría de los contratos, pese a la cuantía invertida, siguen inconclusos. ….
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 16 minutos
Se conoció que el gasto total superó los $31 billones. De este monto, más de $25 billones se adjudicaron a 55.434 contratos con asociaciones comunales. Además, según la entidad: Consejos comunitarios: recibieron más de $2 billones en 13.970 contratos Resguardos: más de $1 billón distribuidos en 2.274 contratos. Cabildos: unas 1.389 contrataciones por más de 700.000 millones. Juntas de acción comunal: obtuvieron más de 6.900 millones a través de 6.927 contratos. Cabildos indígenas:742 contratos
Edgard Lopez(56726)Hace 51 minutos
pero petro si tiene la plata para firmar mas de 600000 contratos de servicios al terminar el año pasado para garantizar los voticos...... y que hacen esos prestadores de servicios??? NADAAAAAAAAAAAA, esa platica ayudaría mucho a las FF MM
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