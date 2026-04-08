Informes del Gobierno tras el accidente del Hércules en Putumayo revelan carencias militares

Informes del accidente del avión Hércules encendieron alertas para la fuerza pública. Foto: El Espectador

Han pasado dos semanas desde que el avión Hércules de matrícula FAC-1016 se fue al suelo apenas 36 segundos después de despegar del aeródromo de Puerto Leguízamo, en Putumayo. De las 126 personas que abordaron la aeronave ese día, 57 quedaron heridas y 69 murieron. Eran integrantes del Ejército, la Policía y la Fuerza Aérea; la mayoría falleció con el impacto, pero también hubo quienes salieron ilesos del choque y luego dieron la vida intentando salvar a sus compañeros, como el cabo Jairo Andrés Rincón, quien murió por la explosión de una...