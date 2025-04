Canciller Sarabia alista agenda en la ONU para movilizar apoyo al Acuerdo de Paz

La canciller Laura Sarabia viajará a la ONU esta semana. Foto: Cancillería

La canciller Laura Sarabia estará en Nueva York del 21 al 23 de abril para participar en el Consejo de Seguridad y lograr más apoyo internacional para la implementación del Acuerdo de Paz. Se espera que se reúna con altos funcionarios extranjeros en el marco del evento.

La ministra de Relaciones Exteriores aterrizará en Estados Unidos para la presentación del Informe Trimestral de la Misión de Verificación de Naciones Unidas de Colombia sobre el Acuerdo de Paz. Allí hablará sobre los desafíos para la implementación del acuerdo firmado con las extintas Farc-EP y cuáles han sido los avances en la Sesión sobre Colombia de la Comisión de Consolidación de La Paz, con la que se busca aumentar el apoyo de otros gobiernos a la criticada política de “paz total” del gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con la Cancillería, se espera que se reúna con el subsecretario adjunto para Europa, Asia Central y las América de Naciones Unidas, Miroslav Jenca. A eso se suman encuentros con representantes permanentes y no permanentes de los países miembro del Consejo de Seguridad.

Esto ocurre en medio de las dudas que rodean a la paz total después de que la situación en el Catatumbo estallara con el ELN —la apuesta principal de esta política— y ataques terroristas se reportaran en varias zonas del país: Cauca, Valle y Huila.

El presidente ha defendido su postura frente a la negociación con los grupos armados. Aseguró que, si bien existen sectores que lo califican como “fracaso total”, su interés está en que la población no sufra más.

“A mí no me interesa el fracaso total, me interesa la paz total. La guerra es el fracaso total. Pero mi amor personal y estratégico por la paz, no debe tomarse como ingenuidad. Se equivocan si lo piensan. Catatumbo debe ser una zona de paz y de unión entre dos pueblos, una zona para producir alimentación para los seres humanos”, aseveró el mandatario.

Sobre la situación con el ELN, el jefe de Estado precisó que este grupo no puede seguir con el discurso de la revolución e incluso señaló que estaría recibiendo ayuda de mandatarios municipales en Venezuela.

