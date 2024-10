“Los del Centro Democrático no quisieron hablar”: Cristo se fue contra la oposición

El ministro del Interior respondió a las críticas a su propuesta de acuerdo nacional. Foto: Óscar Pérez

Este lunes, en la antesala del debate de la reforma laboral en la Cámara, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se refirió a los cuestionamientos que ha recibido su propuesta de acuerdo nacional. Cabe recordar que, durante los últimos días, el jefe de la cartera política ha presentado las bases de dicha propuesta, en busca de respaldo y retroalimentación de diversos sectores políticos y empresariales.

Según dijo, el Gobierno está abierto a dar un debate sobre el documento, pero algunas bancadas solo critican y no aceptan el diálogo. “La crítica a los consensos francamente no sé de dónde sale, creo que simplemente es hacer oposición por oposición. Hemos hablado con todo el mundo; los que más están criticando hoy, que son los del Centro Democrático, no quisieron hablar con el Gobierno”, dijo Cristo.

El ministro también señaló que el Gobierno sigue abierto a la discusión y que, mientras algunos mantienen su papel de oposición, ellos seguirán buscando la aprobación de las reformas sociales. En este punto aseguró que, precisamente, lo que persigue la propuesta de acuerdo nacional es darle un tono de respeto y democracia al debate político.

El documento del acuerdo nacional confirmó lo que ha venido anticipando este diario en cuanto a sus contenidos y ejes determinantes. De hecho, quedó explícito que “no promoveremos la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular”.

Otro de los puntos que quedó especificado en el documento que se comenzó a socializar con varios sectores es el compromiso de bajarles a los decibeles a la confrontación verbal que cada día sube de tono entre petrismo y oposición. “Nos comprometemos a promover desde el ejemplo, la recuperación de los valores democráticos, a desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, a erradicar la estigmatización y a respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios”, se lee en el texto.

Varios congresistas de oposición e independientes lo han criticado porque, a su juicio, el propio presidente Gustavo Petro no estaría dando muestras de querer darle un giro a la controversia política. “Lo que el ministro Cristo propone como ‘acuerdo nacional’ deberían ser lecciones que primero entienda y practique ⁦Gustavo Petro,⁩ quien todos los días ataca e insulta a un sector del país. ¡No les creemos!”, dijo el representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien ha señalado que el mandatario, en las confrontaciones políticas, los trata de “paramilitares y mafiosos”.

El acuerdo nacional seguirá rondando los pasillos del Congreso y otros escenarios políticos y económicos; entre tanto, el Gobierno pondrá en juego, además de su reforma laboral, la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y el nuevo proyecto de reforma a la salud, que ya se está discutiendo en algunas mesas técnicas.

