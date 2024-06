“Afecta la economía sin aportar a la paz”: oposición criticó dejar de exportar carbón a Israel

María Fernanda Cabal, durante el debate de la reforma pensional en el Senado. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

La oposición ha respondido con críticas al anuncio del presidente Gustavo Petro de suspender las exportaciones de carbón a Israel, medida que aún se encuentra como un borrador del Ministerio de Comercio y abierta a comentarios públicos hasta el 17 de junio.

Andrés Forero, representante del Centro Democrático, cuestionó la falta de pronunciamiento del presidente sobre la escalada de violencia en Popayán y Jamundí, mientras que se enfoca en temas internacionales: “Gustavo Petro sigue sin pronunciarse sobre la escalada terrorista en Popayán y Jamundí, pero ya prohibió la exportación de carbón a Israel”.

No obstante, media hora más tarde, en su cuenta de X, el presidente Petro afirmó: “La orden es neutralizar el EMC en el Cauca y el Valle”. El mandatario advirtió que mientras no desmantelen las economías ilícitas no habrá conversaciones de paz. “El Estado Mayor Central, EMC, en el Cauca, vive de la exportación de cocaína. Por eso quería un cese al fuego sin dejar de matar y controlar la población (...) Mientras no decidan desmantelar las economías ilícitas no habrá conversaciones de paz y la ofensiva del ejército será total”, dijo el jefe de Estado.

Forero insistió en que “en medio de una grave crisis económica y fiscal, el presidente prescinde de una fuente de ingresos y empleos para ganar aplausos en el extranjero”.

Critica hasta quedarse ronco el bloqueo comercial a las dictaduras que oprimen desde hace años a Cuba y Venezuela, pero suspende las exportaciones de carbón a Israel.



Por su parte, el senador Enrique Cabrales, también del Centro Democrático, calificó la decisión como innecesaria y perjudicial para la economía colombiana: “Romper relaciones afecta nuestra economía y el empleo, sin aportar a la paz. Colombia necesita decisiones sensatas, no impulsivas”.

Por la misma línea, la senadora uribista María Fernanda Cabal enfatizó el impacto económico negativo de esta medida: “Petro feliz viendo a Colombia en la miseria económica y suspende las exportaciones de carbón a Israel. Entre enero y agosto del 2023, Colombia exportó a Israel 350 millones de dólares. ¿Cómo repondrá ese faltante?”.

Petro feliz viendo a Colombia en la miseria económica y suspende las exportaciones de carbón a Israel.



Entre enero y agosto del 2023 Colombia exportó a Israel 350 millones de dólares.



Otros personajes, además de los opositores del gobierno en el Congreso, han opinado. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, argumentó que la decisión podría tener graves consecuencias económicas y violar compromisos multilaterales: “Colombia perdería exportaciones por valor 450 millones dólares en carbón térmico a Israel, que hoy representan 650.000 millones de pesos al año en impuestos, regalías y contribuciones, de los cuales 100 mil millones van directamente a la Guajira y El César.

“Conozco al ministro Germán Umaña, quien sabe que una decisión de estas características viola compromisos multilaterales y pone en riesgo la iniciativa privada y la inversión extranjera”, agregó.

Qué tal si por un segundo intentamos separar las posiciones políticas de la economía y no terminamos hundiendo la economía por una posición política particular de gobierno a gobierno.



La medida, según el Gobierno, responde a la necesidad de proteger “la moral pública” y se enmarca en una respuesta a la situación humanitaria en Palestina tras las operaciones militares israelíes.

