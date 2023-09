Escaf dice que apoyo a Varela fue autorizado por Máximo Noriega y no por Petro

Agmeth Escaf dijo que editaron sus declaraciones sobre aval del Pacto Histórico a la Gobernación del Atlántico. Foto: Archivo Particular

El representante a la Cámara Agmeth Escaf tuvo que explicar sus declaraciones sobre el respaldo del Pacto Histórico a la candidatura de Alfredo Varela para la Gobernación del Atlántico. Durante un evento de campaña, Escaf dijo que “por directriz del señor presidente” los partidos del Pacto deben apoyar a Varela y no a Eduardo Verano, cercano a la casa Char.

Muchos interpretaron que esa directriz era del presidente Gustavo Petro, por lo que se habló de una posible participación indebida en política, ya que, al ser un funcionario público, el mandatario no puede interferir en temas electorales, según el artículo 127 de la Constitución y el Código Único Disciplinario.

Por esta razón, el representante tuvo que explicar sus palabras y asegurar que no hacía referencia al presidente de la República, sino al del Pacto Histórico, Máximo Noriega. “En el video que anda rondando, y el cual editaron maliciosamente para enlodar al presidente de la República, me refiero es al presidente de mi partido y a la secretaria del mismo, no al señor Gustavo Petro. Hago alusión a esta directriz, plasmada en este acuerdo que yo mismo compartí en esta red, debidamente firmado por el señor Noriega”.

Como todos saben, en el Atlántico no inscribimos candidato propio para la gobernación del departamento.



También es de dominio público, porque así se lo manifestamos a los atlanticenses, que luego de analizar el panorama actual y los candidatos que están en esa contienda en… pic.twitter.com/0NjFdCqsWH — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) September 6, 2023

Escaf explicó que es de público conocimiento que el Pacto Histórico no tiene candidato propio a la Gobernación del Atlántico, por lo que, tras analizar el panorama electoral, se tomó una decisión conjunta de respaldar a Alfredo Varela, quien compite directamente con el exgobernador Eduardo Verano de la Rosa.

“Esto implica para mí -como representante del Pacto Histórico por el Atlántico en la Cámara y como militante de Colombia Humana- que apoyaré la candidatura del señor Varela. Lo haré por disciplina de partido y porque me parece que es un candidato que invita a la unión y con el cual mi departamento tiene más posibilidades de avanzar”, reiteró Escaf.

Lo que llama la atención de esta polémica es que la esposa de Máximo Noriega, Claudia Patiño, también es aspirante a la Gobernación del Atlántico, con el aval de Fuerza Ciudadana. Ella fue una de las que más le reclamó a Escaf por sus declaraciones, asegurando que el movimiento político del presidente Gustavo Petro no ha decidido apoyar a un candidato.

La puja por la Gobernación, según las encuestas, está la lidera por Verano, pero muy cerca lo sigue Varela, también avalado por la Alianza Verde. Verano, que en el pasado ha hecho fórmula con la casa Char y otros sectores tradicionales de la región, aún no recibe el respaldo de estos, por lo que, a dos meses de las elecciones, la carrera será codo a codo.

