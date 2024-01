Escaf, Bolívar y Rusinque chocan por la pérdida de los Juegos Panamericanos

Agmeth Escaf, Gustavo Bolívar y Cielo Rusinque se lanzaron pullas en X tras la noticia de que Barranquilla ya no será sede de los Juegos Panamericanos en 2027. Foto: Archivo Particular

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”, respondió el exsenador Gustavo Bolívar a un trino del representante a la Cámara por el Pacto Histórico Agmeth Escaf en el que señalaba como “inconcebible, injustificable e imperdonable” la pérdida de Barranquilla como sede de los Juegos Panamericanos 2027. Este miércoles, 3 de enero, Panam Sports, organizador de las justas, informó que Colombia ya no sería el lugar en el que se desarrollaría el evento deportivo tras los “innumerables incumplimientos de contrato vigente” por parte del país.

Minutos después del trino de su copartidario, Escaf le respondió en su cuenta de X: “Ya te estabas demorando, Gustavo Bolívar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente”. El congresista reafirmó su lealtad a Gustavo Petro, pero subrayó la importancia de defender a Barranquilla, su ciudad natal.

“Mi lealtad con Gustavo Petro ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentando desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme. Pero que te quede claro algo: siempre defenderé a Barranquilla. Te guste o no, me da igual, mi ciudad está primero. Los juegos se deben recuperar, cualquier otra cosa es inaceptable”, aseveró.

"Cría cuervos y te sacarán los ojos" pic.twitter.com/8MI16eYUGi — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 4, 2024

En su primer trino, al que respondió Bolívar, Escaf ya había dicho que “el daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmesurable”. “Así no es, Gustavo Petro. Así no es”, le dijo directamente al primer mandatario.

Pronto, Cielo Rusinque, exdirectora de Prosperidad Social y quien sonó como reemplazo de Laura Sarabia como jefa de gabinete presidencial, también se involucró en la conversación. “Agmeth, ¿no crees que tu mensaje fue errado y que mantenerte en el argumento de que “tú sí” piensas en Barranquilla como si seguramente el gobierno o el Presidente no, es por lo menos inconsecuente con la realidad?”, escribió desde su cuenta de X.

“Me parecen lamentables los enfrentamientos entre quienes le apostamos a un mismo proyecto, pero en esta oportunidad hasta Alejandro Char que es de otra orilla fue más responsable con sus afirmaciones. La lealtad no consiste en aplaudir todo, por supuesto, pero unirse a los reclamos públicos al gobierno implicaría creo yo informarse al menos mejor o como mínimo a la hora de juzgar, tener algo de ponderación. Así no es, como tú dices, así no es”, agregó Rusinque.

Agmeth, no crees que tu mensaje fue errado y que mantenerte en el argumento de que “tú si” piensas en Barranquilla como si seguramente el gobierno o el Presidente no, es por lo menos inconsecuente con la realidad? Me parecen lamentables los enfrentamientos entre quienes le… — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) January 4, 2024

Escaf le respondió insistiendo que su mensaje no fue errado. “Lo errado fue haber incumplido un compromiso contractual. Tú, que eres abogada, sabes lo que eso implica y lo grave que es”. Agregó que lo que corresponde ahora es “corregir el error, no negar que lo cometimos”. No desaprovechó la oportunidad para arremeter de nuevo contra Bolívar: “ya estoy harto de lo mismo. Es tu amigo y lo defiendes, pero conmigo se ha comportado fatal y no tengo por qué aguantármelo”.

Sin embargo, como muchos miembros del Pacto Histórico, Rusinque argumentó que el incumplimiento no es propiamente del gobierno Petro, sino que comenzó con el gobierno del presidente Iván Duque y Jaime Pumarejo, exalcalde de Barranquilla. “Este gobierno retomó conversaciones e intento solventar la deuda en diciembre, al no lograrlo, por la falta de planeación e incumplimiento del gobierno anterior, se comprometió a pagar en enero. Sin mediar respuesta a esta propuesta, la otra parte abruptamente decidió cancelar la sede en Colombia frente a lo cual, una vez más, el gobierno está haciendo todos los esfuerzos para salvar los juegos en Colombia”.

“Se requiere más que voluntad, Agmeth, si de voluntad se tratara este gobierno, ha dado muestras de tenerla de sobra”, concluyó.

El incumplimiento comenzó con el gobierno Duque y con Pumarejo que no pudo pagar, este gobierno retomo conversaciones e intento solventar la deuda en diciembre, al no lograrlo, por la falta de Planeación e incumplimiento del gobierno anterior, se comprometió a pagar en enero. Sin… — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) January 4, 2024

