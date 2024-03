“Al Congreso no le pesa en el cuello la soga del presidencialismo”: Name a Petro

Foto: Archivo Particular

Luego de que el presidente Gustavo Petro abriera la posibilidad a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución Política, según él, porque las demás instituciones no lo están dejando gobernar, el presidente del Senado Iván Name (Alianza Verde) dijo que no aceptarán presiones.

Pues el anuncio de Petro tendría que ver, entre varias cosas, con la negativa del Congreso en la aprobación de sus reformas. Por eso, el presidente del Congreso dijo que “nuestro país es una república democrática y no va a aceptar amenazas ni presiones”.

(Lea: “Estas serían las implicaciones y viabilidad de la Asamblea Constituyente de la que habla Petro”)

Además, dijo que el Congreso de la República “va a tramitar tranquila y serenamente las propuestas legislativas y las propuestas del gobierno”.

De otro lado, informó que en pos de proteger un carácter democrático, la semana entrante el Congreso continuará en el estudio de los proyectos.

Indicó también que garantizarán en las comisiones la tranquilidad de poder tramitar tranquilamente y sin amenazas las leyes y las propuestas que sean convenientes para el país. “Serán aprobadas las que logren el tránsito por el parlamento”, señaló.

Punto seguido envió una pulla a Petro, a quien le dijo que “al Congreso no le pesa una soga en el cuello del presidencialismo. Lo hemos dicho muchas veces y reclamamos la serenidad, el respeto, la armonía, la cordialidad de parte del gobierno”.

Finalmente, solicitó al jefe de Estado que en ese mismo tono y nivel de cordialidad, “trate la democracia que preside, que no vaya a afectarse equivocadamente nuestra institucionalidad”.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.