“Al Gobierno lo que le toca es cumplir”: De la Calle a Petro sobre el Acuerdo de Paz

Foto: El Espectador - José Vargas

El senador Humberto de la Calle y quien fue el jefe negociador del Gobierno en el Acuerdo de Paz de 2016 con la extinta guerrilla de las FARC rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro ayer desde la posesión de la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa.

En ese escenario, Petro aseguró que el Acuerdo de Paz no se ha cumplido pues no se han resuelto los problemas de tierras y tampoco se ha entregado la verdad a las víctimas. Advirtió que él mismo va a ir a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a notificar que “definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el Acuerdo de Paz que firmó”.

Sus declaraciones fueron cuestionadas por varios sectores, pues aunque todo el Estado debe aportar de cara al cumplimiento de lo pactado, la mayor responsabilidad recae sobre el Ejecutivo, especialmente, en lo que tiene que ver con la ejecución.

Al respecto el senador Humberto de la Calle (Centro Esperanza) aseguró que la declaración del presidente es “sorprendente”. Según dijo, es cierto que el cumplimiento del Acuerdo es insuficiente, pero “al gobierno lo que le toca es cumplir. La reforma rural está dotada de las normas, falta la ejecución. Ejemplo: ¿La compra de tierras a Fedegán? ¿Qué tiene que ver el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con eso?”, dijo.

Además, agregó que el Gobierno cuenta con las herramientas y ha faltado “voluntad política para volver realidad los Planes de Desarrollo Territorial. La JEP se apresta a tomar decisiones. Hay que acelerar, pero no es cuestión que dependa del Consejo de Seguridad”, explicó De la Calle.

El cumplimiento del Acuerdo es una responsabilidad del Ejecutivo. pic.twitter.com/9WJuP8YkF6 — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) May 15, 2024

En lo que tiene que ver con la JEP, el senador aseguró que es organismo sí es el tribunal de cierre, porque siempre ha sido así. “Si lo que se insinúa es la creación de un supraorganismo para el resto del conflicto, esto debe tramitarse de conformidad con los procedimientos internos”, dijo.

Y es que Petro afirmó que “la verdad del conflicto se fragmentó” y señaló a la JEP: “los militares que estuvieron en convivencia con paramilitares en la masacre van a la JEP, los paramilitares van a Justicia y Paz, y los civiles a justicia ordinaria. La verdad se fragmentó y si se fragmenta el proceso investigativo, esa es la piedra angular de la impunidad”, fueron sus palabras y sugirió la creación de otro órgano.

De la Calle concluyó con lo siguiente: “No se trata de crear nuevas normas, sino de ejecutarlas. Muy grave si lo que se busca es que una declaración del Ejecutivo termine generando toda una serie de normas de juzgamiento de conductas gravísimas dejando por fuera los órganos del Estado”.

Precisamente, el presidente de JEP Roberto Vidal aseguró que hay una confusión entre las funciones del presidente como jefe de Gobierno y como jefe de Estado. “Cuando el presidente Petro habla afuera, no habla a nombre del Gobierno, ni de Legislativo, ni del Judicial. Habla a nombre del Estado colombiano. Por eso, esa denuncia es decir que él mismo no está cumpliendo, más no que está tratando de explicar cuáles son los avances como Estado”, dijo a Caracol Radio.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.