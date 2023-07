Alcaldes de 8 municipios del país están gobernando en el exilio, según Fedemunicipios

En algunas zonas han aparecido pancartas, prohibiendo la libre circulación después de las 6:00 p. m. Foto: Cortesía

La percepción de inseguridad en los municipios ha aumentado en el periodo preelectoral. El próximo 29 de octubre son las elecciones regionales en el país y las autoridades locales alertan escenarios de violencia y preocupación de cara a las garantías electorales.

La Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, realizaron un encuentro con mandatarios para conocer la problemática de seguridad en las regiones.

De acuerdo con las denuncias, los actores armados ilegales ejercen control territorial, por lo que han pedido al Ejército que inicie operaciones de estabilidad, seguridad y control para garantizar la seguridad y los derechos de la población civil.

Según Fedemunicipios, por la proliferación y recrudecimiento de las amenazas, 8 alcaldes se han visto obligados a trasladar sus despachos fuera de la jurisdicción de sus municipios, como única alternativa para salvaguardar su vida.

“Hay constreñimiento a la libre movilidad, en consideración a que en algunas zonas han aparecido pancartas, prohibiendo la libre circulación después de las 6:00 p. m., tampoco se puede circular por algunas vías con cascos y los vehículos no pueden transitar con los vidrios arriba”, cuentan desde la institución gremial.

También hablan del aumento de las extorsiones, los secuestros, las intimidaciones, los reclutamientos y los atentados contra antenas de comunicación, infraestructura institucional y contra la población en general.

Los alcaldes manifiestan que se han visto amenazados no solamente por el ELN, las disidencias de las FARC o el EPL, sino también por grupos de narcotráfico, BACRIM, el tren de Aragua y grupos de narcotráfico extranjeros y transnacionales, como el cártel de Sinaloa.

La petición, según Fedemunicipios, no es el asilo político para irse a otro país, sino que llegue la inversión a las regiones. Aseguran que el Estado “pretende hacerlo todo desde Bogotá y por eso la lentitud en la ejecución y aprobación de proyectos”. Igualmente, señalan que “tienen pocos recursos, para enfrentar todas las responsabilidades y expectativas que tienen sus comunidades”.

Garantías electorales:

Por otro lado, los alcaldes denuncian que los grupos al margen de la ley no han permitido inscripciones de cédulas y que desde el mes de marzo se vienen presentando reuniones masivas con lideres y lideresas, por parte de las organizaciones al margen de la ley diciéndoles por quien deben y por quien no deben votar, que partido puede entrar y que partido no puede entrar a la zona.

Esas denuncias fueron recibidas por el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo; por la procuradora para Asuntos Electorales, Yolima Carrillo Pérez y por la Federación Colombiana de Municipios, en cabeza de su presidente Gian Carlo Gerometta y su Director Ejecutivo Gilberto Toro Giraldo, quienes le pidieron al Gobierno garantizar “un proceso electoral transparente y el libre ejercicio de la democracia”.

