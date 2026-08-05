05 de agosto de 2026 - 04:23 p. m.
Alejandro Ordóñez será el embajador ante la OEA: ¿de dónde viene el ahora diplomático?
Abelardo de la Espriella designó al exprocurador Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA, quien ordenó la destitución de Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá y quien se opuso al proceso de paz con las FARC. La posesión presidencial es en 48 horas, ¿de dónde viene el ahora diplomático?
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