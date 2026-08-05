Home

Política
05 de agosto de 2026 - 04:23 p. m.

Alejandro Ordóñez será el embajador ante la OEA: ¿de dónde viene el ahora diplomático?

Abelardo de la Espriella designó al exprocurador Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA, quien ordenó la destitución de Gustavo Petro de la Alcaldía de Bogotá y quien se opuso al proceso de paz con las FARC. La posesión presidencial es en 48 horas, ¿de dónde viene el ahora diplomático?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Unidad de Video

Conoce más

Temas Relacionados

Abelardo de la Espriella

Alejandro Ordóñez

Gustavo Petro

OEA

Noticias hoy

Noticias política

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.