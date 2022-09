Alex Flórez sobre pelea con policía estando borracho: “no estoy para dar ejemplo”

No es la primera vez que el senador Alex Flórez protagoniza momentos cuestionables. Foto: Twitter

El senador Alex Flórez vuelve estar en el ojo público, pero esta vez por cuenta de un video que muestra cómo, estando en estado de embriaguez, discutía acaloradamente con un policía de Cartagena, a la entrada del Hotel Caribe.

En el video, conocido de primera mano por Blu Radio, se escucha como el senador Alex Flórez (Pacto Histórico), de la nada se acerca a un uniformado y le grita “asesino”. “Asesino, asesino, cuéntale a Colombia cómo mataste a los pelados inocentes”. El policía le responde, también gritando: “¿Le consta que fui yo?

La situación dura casi dos minutos, al menos es lo que muestra la grabación. En ella se ve cómo un acompañante de Flórez lo intenta contener para que este no se vaya encima del uniformado, mientras el congresista del Pacto Histórico sostiene un celular, como si estuviera grabando también.

“Pégueme para que vea que lo capturo”, insiste el policía, mientras Alex Flórez se desliza ya adentro de las instalaciones del prestigioso hotel, contra su voluntad.

Alex Flórez responde

En entrevista con la emisora Blu Radio, el senador reiteró, una y otra vez, que no entendía cuál era el drama con lo que pasó y, de hecho, prefirió echar el balde de agua sucia a los policías que reflexionar sobre su actuación.

“Lamentablemente hay miembros de la Fuerza Pública que se comportan de una manera bastante triste. Por el hecho de ser congresista o senador no estoy dispuesto a guardar silencio ante este tipo de cosas y discusiones”, dijo.

En sus términos, lo que sucedió fue simplemente una “discusión bastante caldeada en un momento de tragos”, que no merecía amplificarse.

“Tuvimos un momento salidos de los papeles, pero no le voy a dar la amplitud que pretenden. Por supuesto que no por ser senador me desprendo de mi humanidad. No me voy a disculpar por algo que corresponde a la naturaleza de cada uno. Sencillamente no me gustó la forma, hay situaciones con las que no coordino y le reclamé de manera airada a algunos miembros”, aseveró.

En ese sentido, aseguró que no abusó en ningún momento del policía, sino más bien una discusión como la puede tener cualquier colombiano con un miembro de la institución.

¿Qué dice la Policía?

Este viernes, la Policía Metropolitana de Cartagena manifestó que por los presuntos delitos de injuria y calumnia, interpondrá una denuncia penal contra el senador del Pacto Histórico, Alex Flórez.

“La policía del cuadrante de Bocagrande fue requerida por los empleados del hotel, que fueron objeto de agresión verbal por parte del parlamentario. Este intentó ingresar con una persona que no estaba registrada y es una regla del hotel que no se ingrese de esa manera. Llegan el personal y se genera la discusión documentada”, contó el brigadier general Nicolás Alejandro Zapata Restrepo.

