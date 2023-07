Alexander Vega se defiende de escándalo de audios de Odebrecht: “No son ciertos”

Registrador nacional, durante el sorteo para la posición de los candidatos en la tarjeta electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El registrador Alexander Vega se pronunció en la mañana de este miércoles sobre el escándalo de los audios revelados por revista Semana sobre el caso Odebrecht en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. “Las manifestaciones y señalamientos que se me hacen en dicha grabación no son ciertos. No existió pacto o compromiso alguno sobre las decisiones que se discutían en el interior de la corporación”, dice en el documento de una página.

En dos grabaciones, reveladas por revista Semana, se escucha al excandidato presidencial hablar con Daniel García Arizabaleta sobre el ingreso de dineros a su campaña presidencial. En uno de los audios mencionan a Vega y mencionan que en una conversación con él, supuestamente, dijo sobre el caso que se podía “formar una crisis institucional para el país ni la berraca”.

Sobre esto, el registrador aseguró que sus actuaciones como magistrado del CNE “siempre estuvieron bajo el marco de la ley, atendiendo las pruebas de cada expediente y con respeto por la autonomía e independencia de cada uno de sus miembros, como también de las decisiones colegiadas del Consejo Nacional Electoral”, dice el documento.

Según los audios de Semana, el excandidato presidencial le dijo a García Arizabaleta. “Yo estuve en el CNE y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso”.

Aunque no lo dice directamente, en las grabaciones se insinúa que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tenía conocimiento del ingreso de estos dineros a la campaña presidencial. Una de las frases más polémicas de la conversación se la dice García Arizabaleta a Zuluaga: “Alex Vega es de la tesis de que no pase nada”. Lo curioso es que el Consejo Nacional Electoral archivó dos procesos que había por el caso Odebrecht contra Zuluaga y contra Juan Manuel Santos.

El registrador se defendió y dijo que no fue ponente de ninguna de las investigaciones de las campañas presidenciales en 2014. “Adicionalmente, en el momento en que la sala plena del Consejo Nacional Electoral tomó las decisiones, no era presidente de la corporación”, mencionó en su comunicado.

Lea acá el comunicado completo del registrador:

