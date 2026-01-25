Logo El Espectador
Política
“Los presidentes son pasajeros y los colombianos somos eternos en esta tarea con Colombia”

El designado ministro de Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, respondió a los cuestionamientos que se le han hecho por llegar a ese cargo sin un título profesional. También reivindicó la movilización pacífica como un derecho constitucional, pero dejó claro que su aterrizaje en la cartera no es para utilizar las calles con fines electorales. Se mostró confiado de lograr un diálogo amplio en el escenario político para que la entidad que ahora dirige sobreviva en el Congreso. Este hombre que viene de comandar la guardia indígena por más de una década les dejó mensajes directos al presidente Gustavo Petro y a la oposición.

Daniel Valero
25 de enero de 2026 - 01:07 a. m.
Alfredo Acosta Zapata, ministro de Igualdad, aseguró que buscará espacios de diálogo con todas las fuerzas políticas.
Foto: Cortesía de Semana

A usted lo critican sectores de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro por haber hecho parte de la guardia indígena y liderar movilizaciones que a veces derivaron en confrontaciones; lo llaman “activista”. ¿Qué les dice?

Pues yo lo que digo es que siempre tenemos diferentes trabajos, tenemos diferentes acciones, pero todas apuntan a defender la vida. Desde la guardia indígena hemos apuntado precisamente a defender la vida, la paz, a proteger el territorio y a servir a la gente. Y ahora desde el ministerio debemos hacer lo...

Daniel Valero

Por Daniel Valero

@DanielValeroRhvalero@elespectador.com
