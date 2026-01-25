“Los presidentes son pasajeros y los colombianos somos eternos en esta tarea con Colombia”

Alfredo Acosta Zapata, ministro de Igualdad, aseguró que buscará espacios de diálogo con todas las fuerzas políticas. Foto: Cortesía de Semana

A usted lo critican sectores de oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro por haber hecho parte de la guardia indígena y liderar movilizaciones que a veces derivaron en confrontaciones; lo llaman “activista”. ¿Qué les dice?

Pues yo lo que digo es que siempre tenemos diferentes trabajos, tenemos diferentes acciones, pero todas apuntan a defender la vida. Desde la guardia indígena hemos apuntado precisamente a defender la vida, la paz, a proteger el territorio y a servir a la gente. Y ahora desde el ministerio debemos hacer lo...