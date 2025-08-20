Alfredo Saade: este es el decreto que oficializa su salida de la Casa de Nariño

Alfredo Saade sale de la Jefatura de despacho y es suspendido por la Procuraduría. Foto: Archivo

La salida de Alfredo Saade de la Jefatura de despacho de la Presidencia ya quedó en firme luego de que el Gobierno firmara el decreto 0922 de 2025 aceptando la renuncia presentada por el ahora exfuncionario, que además fue suspendido por orden de la Procuraduría.

Con la firma de la directora del Dapre, Angie Rodríguez, es oficial la salida de Saade del gobierno del presidente Gustavo Petro, quedando con jefe de despacho encargado el señor José Raúl Moreno.

Su dimisión fue aceptada horas más tarde de conocerse que el procurador Gregorio Eljach suspendió provisionalmente a Saade por haberse extralimitado en sus funciones, pues le habría dado órdenes a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores para que retrasaran la expedición de pasaportes mientras la entonces canciller Laura Sarabia no se encontraba en el país.

Esta versión fue denunciada incluso por la misma Sarabia, quien en su momento comentó estar preocupada por el nuevo esquema que buscaba poner a andar el Gobierno para que la empresa Thomas Greg & Sons saliera del proceso.

En todo caso, la suspensión proferida por tres meses molestó fuertemente a Saade, quien aseguró que no sale “por corrupto”, sino por “beneficiar a la nación quitándole el contrato de los pasaportes a las mafias, tal cual [se] lo ordenó el presidente”. Incluso, apuntó que se violó el debido proceso en su caso, por lo que con sus abogados llegará “hasta las últimas instancias”.

Igualmente, Saade culpó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de estar detrás de su suspensión, afirmando que en varias de las visitas que habría hecho el procurador al Palacio el funcionario le habría pedido esta acción.

Tú sabes bien como la cocinaste en cada visita que hacía el procurador a Casa de Nariño. Tú sabes bien que fui incómodo para Laura para ti, para los que tienen secuestrado al presidente @petrogustavo y para los que les quite el negocion de los pasaportes.

MUCHA GENTE ME INFORMABA… https://t.co/qJLgd55F2N — pastor saade (@alfredosaadev) August 20, 2025

Benedetti desmintió esta premisa, pero Saade la reiteró, agregando que el presidente Petro estaría “secuestrado” por varios funcionarios y que por lo mismo buscaría respaldo popular para lanzar su nombre a la Presidencia.

¿Por qué investiga la Procuraduría a Saade?

El órgano de control realiza una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades para la firma del convenio de expedición de pasaportes entre la Imprenta Nacional y el Gobierno de Portugal. Esta indagación se dirige no solo hacia Saade, sino también los exministros Luis Gilberto Murillo Urrutia y Laura Sarabia.

En el caso del exjefe de despacho, se le señala —con testimonios de funcionarios de la Cancillería— por haber intervenido de manera indebida en el proceso. Entre esas acciones que habría tomado están las de impartir instrucciones sobre contratación, convocar reuniones sin competencia legal y presionar para retrasar la asignación de citas.

