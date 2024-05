Escándalo en la UNGRD desató crisis en el Partido Verde y congresistas piden la escisión

Claudia López y Antanas Mockus renunciaron a la Alianza Verde este 6 de mayo. Foto: Archivo Particular

El partido Alianza Verde quedó duramente golpeado por cuenta del escándalo de corrupción en la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD) que salpicaría a varios de sus militantes: a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz; al presidente del Senado, Iván Name; y el exdirector del DAPRE, Carlos Ramón Gonzales.

Aunque todos han negado su participación en los hechos que incluyen supuestos sobrecostos en la compra de carrotanques para llevar agua a La Guajira y en el presunto favorecimiento con 3.000 millones al presidente del Congreso para agilizar el trámite de las reformas, las denuncias ya colapsaron al partido.

La implosión que inició con las denuncias por posible corrupción terminó este 6 de mayo con la renuncia de dos de las figuras más importantes de la colectividad: el cofundador y exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, y la exsenadora y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Me sumo a lo expresado por el profe Antanas Mockus y me retiro junto a él del Partido Verde.

El escándalo y las renuncias se suman a las fracturas que desde hace tiempo se presentan en la colectividad y que la dividen en por lo menos tres sectores distintos. Por lo que algunos de sus militantes ya aseguran que los hechos serían el inicio del fin del partido como se conoce hoy.

De hecho, ya hay varios que insisten en que lo más pronto posible se avance con una escisión, que divida el partido formalmente en por lo menos dos personerías jurídicas, lo que incluye también la división del patrimonio.

“Hoy vemos que Antanas se aparta del partido, desafortunadamente, pero es una ruptura real. Es una ruptura que no es sólo simbólica. Hoy, quienes estamos todavía dentro del partido que tenemos una credencial, necesitamos buscar una conversación constructiva, tranquila, porque efectivamente existen diferentes sectores con diferencias profundas dentro del partido”, explicó la representante Carolina Giraldo.

En esa conversación, según la congresista y quien fue funcionaria de la alcaldía de Mockus, hay que tramitar las diferencias entre quienes quieren permanecer del lado del Gobierno y quienes buscan la independencia. También instó a una pronta escisión.

Por su parte, el senador Jota Pe Hernandez, quien quizás es el que tiene más diferencias con el resto de la colectividad y cada vez se aproxima más a la oposición, aseguró que la renuncia de López y Mockus no serán las únicas y que “es imposible estar en un lugar donde ha ingresado la corrupción. (...) Lamentable esta salida del profesor Mockus y lamentable lo que está sucediendo en el partido”, dijo.

Otra que llamó a la escisión fue la representante Catherine ‘Cathy’ Juvinao, quien aseguró que la renuncia de Mockus está cargada de “dignidad, coherencia, consistencia y responsabilidad con el país”.

Agregó que “el Partido Verde ya no representa sus valores fundacionales. Ya no es abanderado de nuestro principal lema, y es que los recursos públicos son sagrados”.

Punto y seguido indicó que los electores históricos del verde, que se consideran de centro, “están profundamente decepcionados, confundidos, desorientados, traicionados”. Por eso, afirmó que el único camino posible es la escisión: “Es insostenible mantenernos en este partido como lo conocemos hoy. Y mucho me temo que si las directivas no son receptivas a aceptar el camino de la escisión, a integrantes como yo no nos dejarán otro camino que el que tomó Antanas Mockus y Claudia López”, es decir, renunciar.

Desde el ala más petrista del partido cuestionaron la renuncia de López y la tildaron de “oportunista”. El senador Inti Asprilla dijo que la exalcaldesa de Bogotá busca “ensuciarnos a quienes acompañamos al gobierno de Gustavo Petro por convicción” y agregó que se trataría de una estrategia electoral, pues López buscaría ser candidata presidencial en 2026.

Lo cierto es que tras la renuncia, Claudia López se quedaría sin partido para las presidenciales de 2026, por lo que tendrá que buscar una nueva personería jurídica si desea competir o lanzar una candidatura con un movimiento significativo de ciudadanos.

Jurídicamente quienes pueden pedir una escisión son quienes están constituidos como TENDENCIA dentro del @PartidoVerdeCoL.

Y adivinen!! la única TENDENCIA reconocida estatutariamente es la PROGRESISTA a la cual yo pertenezco.

Así que bájense de la nube del OPORTUNISMO CLAUDISTA!

El representante Santiago Osorio, también cercano al Gobierno, instó al partido a que “active sus comités de ética y naturalmente investigue a quien le va a investigar y podamos nosotros seguir avanzando en la defensa de las reformas”.

Por el momento, la mayoría de los militantes están buscando que haya una reunión de la dirección nacional para tomar decisiones sobre las fracturas del partido, que terminaron de acentuarse con el escándalo y la renuncia de Mockus y Claudia López este lunes.

