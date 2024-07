Alianza Verde nego que tenga fórmula para elegir candidato a Presidencia de Cámara

Congresista, durante el debate en que aprobaron la reforma a la Salud en la Cámara de Representantes. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Alianza Verde negó tener ya definido un candidato único para la Presidencia de la Cámara de Representantes. La colectividad tuvo que aclararlo luego de que en redes sociales circulara una supuesta resolución en la que se definía cómo se elegiría entre la bancada verde al candidato.

El partido está dividido en estos momentos, precisamente, por quién será su candidato para presidir la Cámara en la tercera legislatura de este Congreso. Por acuerdos entre partidos, hechos en 2022, este año la Presidencia le toca al Verde. Aunque en un primer momento se había acordado que el puesto le correspondería a Katherine Miranda, ese acuerdo interno no se ha consolidado.

Hasta el momento, los representantes de la Alianza que quieren reemplazar a Andrés Calle en ese puesto, además de Miranda, son: Duvalier Sánchez, Martha Alfonso -más cercana al petrismo- y Jaime Raúl Salamanca.

En ese contexto, empezó a circular la resolución en la que se definían reglas para la elección de un candidato único. Según el documento, la elección se realizaría el 12 de julio en la sede de la Alianza Verde en Bogotá.

Sin embargo, la colectividad publicó un X que dicho documento no es oficial. “Aclaramos que este documento que circula con relación a la elección de la candidatura a la presidencia de la Cámara de Representantes es falso”. Desde la Alianza Verde aclararon a este medio que no se sabe quién filtró dicho documento y que no ha habido una notificación del mismo a los candidatos.

En ese sentido, Miranda también rechazó el documento falso. “La decisión de la candidatura a la Presidencia de la Cámara se tomará con la bancada de centro esperanza (20 congresistas), acuerdo al que se llegó el pasado 19 de junio con los copresidentes del Partido Verde”, afirmó la representante.

Otros representantes del centro, como Julia Miranda Londoño y Juan Sebastián Gómez, ambos del Nuevo Liberalismo, llamaron a respetar los acuerdos de bancadas y a respaldar la elección de Katherine Miranda.

Así las cosas, a poco más de dos semanas, el ambiente aún se encuentra enrarecido para elegir a la próxima persona que presida la Cámara de Representantes. Se trata de un cargo clave, teniendo en cuenta que es una legislatura en la que el gobierno continuará impulsando sus reformas. Para ello, necesitará de alguien que le dé prioridad a sus proyectos y Miranda ha sido crítica de los mismos.

