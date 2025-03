Centro Democrático sale en defensa de senador Alirio Barrera tras choques con el Pacto

Senador Josué Alirio Barrera (Centro Democrático) y representante Alfredo Mondragón (Pacto Histórico). Foto: Archivo

El Centro Democrático compartió un comunicado en el que defendió al senador Josué Alirio Barrera luego de los señalamientos que lanzó el Pacto Histórico en su contra por el hundimiento de la reforma laboral. El congresista uribista votó para el archivo del proyecto en la Comisión Séptima del Senado.

Los hechos a los que se remite el partido opositor tuvieron lugar este martes tras el hundimiento de la reforma laboral por la ponencia de archivo que logró ocho votos contra seis. En la Comisión Séptima, el representante del Pacto Histórico Alfredo Mondragón le gritó a Barrera por haber votado en contra del proyecto y por supuestamente estar mirándolo mal.

“Son especialistas en masacrar laboralmente al pueblo colombiano”, dijo el representante del oficialismo, que defendió la reforma desde la Cámara y asistió a la votación de la ponencia en la que Alirio tuvo voz y voto.

Todo subió de nivel cuando el presidente Gustavo Petro se refirió en su cuenta de X a la escena que quedó registrada en video. El mandatario recordó que el senador uribista asistió en 2022 al Congreso montado en un caballo, que, según él, “sintió tanta bestialidad encima que prefirió morirse”.

Presidente @petrogustavo, el senador Alirio Barrera hizo honor a su apellido: fue un verdadero muro de contención contra sus nefastas reformas en la Comisión Séptima.



Su crítica desproporcionada y salida de tono no solo desdice de la dignidad que exige el cargo que ocupa, sino… https://t.co/N4iuIGrXco — Centro Democrático (@CeDemocratico) March 19, 2025

Barrera reprochó el comentario y le pidió prudencia al jefe de Estado. Además, mencionó que el caballo fue su amigo: “El país está cansado de tanta polarización. Y no se le olvide que fue de a caballo que se libertó a Colombia”.

Luego de estos mensajes, el partido Centro Democrático dijo que habría una “crítica desproporcionada y salida de tono” contra el senador por la postura negativa que tomó frente a la reforma.

“Exigimos respeto, tanto para el senador Barrera, como para todos los legisladores que, con argumentos sólidos, votaron no a su reforma laboral. No aceptamos sus presiones y le recordamos que Colombia es un Estado de derecho, donde la separación de poderes no es un capricho, sino un pilar fundamental de nuestra democracia”, indicó la colectividad dirigida por el expresidente Álvaro Uribe.

Desde la colectividad, la senadora Paloma Valencia cuestionó el tono que está tomando el Gobierno contra las personas que se oponen a su agenda reformista.

