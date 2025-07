Cambio Radical prepara respuesta a la alocución del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro durante la alocución de este 15 de julio. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Cambio Radical ejercerá su derecho a réplica a la más reciente alocución del presidente Gustavo Petro. Desde el partido ya enviaron la solicitud a RTVC para que conceda el espacio televisado, como lo indica el estatuto de oposición, luego del discurso transmitido por cadena nacional del jefe de Estado este martes, en el que habló, durante cerca de dos horas, sobre el sistema de salud.

Los congresistas Carlos Fernando Motoa y Julio César Triana serán los encargados de responder a la alocución, que ha generado polémica en las pasadas 24 horas por las palabras del presidente, no solo sobre salud, sino concernientes a otros temas de gobierno.

Como lo define el estatuto de oposición, Motoa y Triana podrán responder, durante el mismo periodo de tiempo y a través de los mismos medios, a lo dicho por Petro. Se espera que esto ocurra, entonces, el jueves sobre las 7:30 p.m., hora en la que inició la alocución.

Durante su alocución, el presidente volvió a encender las alarmas sobre la crisis sistema de salud. Basado en cifras de la Contraloría y de la Supersalud, pero también en estimaciones propias sin demostrar sustento técnico, Petro aseguró que las EPS acumulan deudas que superarían los 100 billones de pesos. Y aunque el informe oficial habla de 33 billones, el mandatario insistió en que el sistema, tal como está, es inviable.

“Se debe aprobar la reforma a la salud o esto se hunde o intervenimos a las EPS que no cumplen, que son todas, menos dos. No hay otra opción. Si no, esto se hunde y los que mueren son los colombianos”, dijo.

Pero también mostró las fisuras internas que hay en el Gobierno, hablando, incluso, de traiciones dentro del gabinete y anunciando un nuevo remezón ministerial, que realizaría después de este 20 de julio. Petro anunció que hará “cambios radicales” en su gabinete, al considerar que varios de sus funcionarios han traicionado el mandato popular con el que fue elegido en 2022. “Yo no puedo retener mi último año de gobierno con gente que no sepa el programa de gobierno y que no lo aplique”, dijo. En su intervención, apuntó directamente contra exministros, como Alejandro Gaviria, y aseguró que muchos jefes de cartera “se vendieron al gran capital”.

