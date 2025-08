Alocución presidencial: Petro defendió tres años en el poder y pidió guiño electoral

Presidente Gustavo Petro durante su más reciente alocución presidencial. Foto: Ovidio Gonzalez S

Además de destacar los logros del Gobierno durante su más reciente alocución presidencial, el mandatario Gustavo Petro pidió a los colombianos un guiño electoral para el proyecto progresista en los comicios que se disputarán el próximo año.

Este martes, el mandatario realizó una alocución presidencial, que duró casi dos horas, para exponer lo que para él han sido los triunfos de su mandato en estos tres años de gobierno que cumplirá el 7 de agosto.

Destacó cifras económicas y de salud y responsabilizó al expresidente Iván Duque del nivel de endeudamiento del país por su gestión durante la pandemia por covid-19. En este punto, aseguró que el exmandatario priorizó las ayudas económicas para el sector económico, en lugar de entregárselas a la población más pobre.

“El logro de Juan Manuel Santos lo dañó Duque. La política pública contra el covid de Iván Duque fue un desastre contra los pobres. Usó la plata, incluso el endeudamiento público, para pagarles subsidios a los ricos”, sostuvo Petro.

Los señalamientos no pasaron de agache y Duque respondió: “La ignorancia es atrevida. En 2020, el mundo entero experimentó un aumento de la pobreza monetaria por cuenta de la pandemia”.

La transmisión -que estaba consignada para el lunes, pero tuvo que aplazarse porque los equipos de comunicaciones no alcanzaron a editarla a tiempo- fue un espacio en el que el presidente también lanzó fuertes dardos contra la institucionalidad, los medios de comunicación y los sectores opositores, sobre todo contra los precandidatos del Centro Democrático que han rechazado la condena contra el expresidente Álvaro Uribe y se disponen a llevar las supuestas inconsistencias a los tribunales internacionales.

“Colombianos que se van a Estados Unidos a destruir la justicia en Colombia, traidores a la patria, una oposición no tiene esa indignidad. Que se defiendan en los tribunales, están en su derecho, pero los jueces deben ser libres de lo que decidan, no debe haber jueces con miedo y pensando que los van a matar”, indicó Petro.

Igualmente, Petro afirmó que la pobreza extrema en Bogotá ha disminuido gracias al Ejecutivo, agregando que el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, no le agradece: “El alcalde es muy orgulloso, pero tengo que decir que es gracias al Gobierno Nacional, aunque él no me lo agradezca”.

Mucho se habría hecho en clave electoral, pues la Casa de Nariño está por entrar a su recta final, una en la que además de buscar acelerar la ejecución presupuestal de las diferentes carteras, espera catapultar la campaña del petrismo para la reelección en las urnas.

De hecho, el presidente Petro pidió a los colombianos no entregar su voto al candidato que resulte de los poderes económicos fuertes del país. “Con dignidad cumplimos y queremos seguir cumpliendo, pueblo trabajador de Colombia”, agregó.

