“Un consejo de ministros disfrazado”: alocución presidencial de Petro abrió debate

En la noche de este lunes, el presidente Gustavo Petro dio una alocución presidencial que duró cerca de una hora y media a través de canales públicos y privados. Aunque el mandatario insistió en que no se trataba de un consejo de ministros, el formato y la intervención de varios funcionarios hicieron que varios sectores lo acusaran de desacatar el fallo del Consejo de Estado, que prohibió la transmisión de consejos de ministros a través de canales de televisión privada.

“Esto no es un consejo de ministros, el consejo de ministros tiene su formalidad, sigue después de este programa en canales públicos. Esta es una alocución presidencial, y si nos van a censurar entonces mejor den el golpe de estado y veremos si ganan”, dijo el jefe de Estado después de una hora de emisión.

El tema principal del mensaje fue la fiebre amarilla, enfermedad que ya ha dejado un saldo de 36 personas fallecidas. Al respecto, intervinieron cinco funcionarios, entre ellos, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Sin embargo, Petro aprovechó el inicio de la transmisión para critica la decisión del Consejo de Estado, a la que calificó como un intento de censura.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, cuestionó la decisión del presidente. “Las decisiones judiciales se respetan y se acatan. No se les hace el quite, no se les busca el quiebre para no cumplirlas. Eso no es democrático. La orden del Consejo de Estado se debe respetar. Colombia es un estado social de derecho”, dijo el mandatario local.

Las decisiones judiciales se respetan y se acatan. No se les hace el quite, no se les busca el quiebre para no cumplirlas. Eso no es democrático. La orden del Consejo de Estado se debe respetar. Colombia es un estado social de derecho. — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) April 22, 2025

Desde el Centro Democrático también llegaron las críticas. La senadora María Fernanda Cabal acusó a Petro de burlarse “del país y de las decisiones del Consejo de Estado”, y aseguró que el presidente “disfrazó como alocución un consejo de ministros”.

En la misma línea, el senador Miguel Uribe afirmó: “Petro acaba de burlarse del Consejo de Estado y de los colombianos al transmitir su consejo de ministros por televisión privada, como si la sentencia del Consejo de Estado no existiera, como si él estuviera por encima de la ley”.

Petro acaba de burlarse del Consejo de Estado y de los colombianos al transmitir su consejo de ministros por televisión privada, como si la sentencia del Consejo de Estado no existiera, como si él estuviera por encima de la ley.



Esto no es solo un desacato: es la confirmación de… — Miguel Uribe (@MiguelUribeT) April 22, 2025

A estas voces se sumó la representante Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien escribió: “El país fue testigo de un nuevo acto de burla a la justicia por parte del presidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado le prohibió transmitir sus Consejos de Ministros por medios privados, y él, con descaro, disfrazó el mismo acto como una ‘alocución presidencial’ para seguir violando la ley. Esto no es solo un desacato; es una muestra más del desprecio sistemático de Petro por las instituciones”.

El país fue testigo de un nuevo acto de burla a la justicia por parte del presidente @petrogustavo El Consejo de Estado le prohibió transmitir sus Consejos de Ministros por medios privados, y él, con descaro, disfrazó el mismo acto como una ‘alocución presidencial’ para seguir… pic.twitter.com/zryfCdPxhH — Marelen Castillo (@CastilloMarelen) April 22, 2025

Horas antes, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la Presidencia pidió la nulidad del fallo del Consejo de Estado e insistió en que el interés ciudadano por conocer las decisiones del Gobierno debe primar: “En una democracia moderna, el interés general de la ciudadanía por conocer las decisiones trascendentales del Gobierno —como las que se toman en los Consejos de Ministros— debe prevalecer sobre opiniones particulares sobre la programación televisiva”.

Según explicó Petro en la emisión de este lunes, otras normas le permiten dirigirse a la ciudadanía mediante alocuciones transmitidas por todos los canales, y por eso —insistió— el programa cumplía con los requisitos de una alocución presidencial y no de un consejo de ministros. “Es absolutamente indispensable que la población se entere de hechos que atañen a su propia vida y a su salud. Todo lo público debe ser público”, dijo.

Cuando terminó la alocución, comenzó el consejo de ministros, que duró cerca de dos horas más.

