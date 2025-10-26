Alto turmequé: a ritmo de salsa, constituyente y pactos

Las clases colombianas de salsa para empleados políticos estadounidenses en Washington. Foto: Archivo Particular

Salsa diplomática

En medio de la tensión diplomática con Estados Unidos, mientras los presidentes Petro y Trump se lanzaban insultos por redes sociales, la Embajada de Colombia en Washington utilizaba “todas las formas de lucha” para mantener activados los muchos puntos de encuentro en la relación bilateral. Además del trabajo político con información y contexto, esta semana, entre sus estrategias de distensión con círculos políticos, organizaron clases de salsa en el hermoso ballroom de la residencia que habita Daniel García-Peña, para...