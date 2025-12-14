Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: de advertencias, mediaciones e inconformidades

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción de El Espectador
14 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
Tongo le dio a Borondongo…
Tongo le dio a Borondongo…
Foto: . Mheo

Y sí sirvió

Fue de público conocimiento que en la Fiscalía no cayó nada bien el señalamiento del presidente Gustavo Petro en torno a que supuestamente la Casa de Nariño había perdido el apoyo de su titular, Luz Adriana Camargo, por un presunto temor a Estados Unidos. Lo que no se viralizó es que, en el fondo, el trino del mandatario sirvió para ratificar la independencia que al menos constitucionalmente debe tener ese organismo judicial, pese a las presiones de quien lidera el Ejecutivo y ve en clave electoral la coyuntura actual....

Por Redacción de El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmeque

confidenciales de El Espectador

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.