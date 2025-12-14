Alto turmequé: de advertencias, mediaciones e inconformidades

Tongo le dio a Borondongo… Foto: . Mheo

Y sí sirvió

Fue de público conocimiento que en la Fiscalía no cayó nada bien el señalamiento del presidente Gustavo Petro en torno a que supuestamente la Casa de Nariño había perdido el apoyo de su titular, Luz Adriana Camargo, por un presunto temor a Estados Unidos. Lo que no se viralizó es que, en el fondo, el trino del mandatario sirvió para ratificar la independencia que al menos constitucionalmente debe tener ese organismo judicial, pese a las presiones de quien lidera el Ejecutivo y ve en clave electoral la coyuntura actual....