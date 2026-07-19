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Alto turmequé: de ambientes, controles y memorias

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción de El Espectador
19 de julio de 2026 - 01:00 p. m.
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Foto: . Mheo

El poder de La Arenosa

Ya que la transición de mando del próximo 7 de agosto sí se hará en una guarnición militar y que el cambio de administración llevará al país de la izquierda saliente a la derecha entrante, se confirmó que Barranquilla será un eje importante del poder durante los próximos cuatro años. Abelardo de la Espriella despachará varios días de la semana desde la capital del Atlántico, por lo cual se proyectan ajustes al aeropuerto de la ciudad, al llamado edificio de La Aduana y, de paso, la instalación de un estudio de...

Por Redacción de El Espectador

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