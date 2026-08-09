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Alto turmequé: de amigos, bendiciones, memorias y chistes

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción de El Espectador
09 de agosto de 2026 - 01:00 p. m.
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Foto: . Mheo

Puentes con Uribe

Si bien se han dado varias diferencias entre el presidente Abelardo de la Espriella y el exmandatario Álvaro Uribe, en especial por el protagonismo que sus partidos —Defensores de la Patria y Centro Democrático— quieren tener en la derecha colombiana, hay intentos de acercamientos. Los dos se saludaron el viernes durante la ceremonia de posesión, pero en torno a ambos líderes hay varias personas de sus entornos moviéndose para buscar que se den diálogos directos y que la relación se suavice. Una de las razones es que...

Por Redacción de El Espectador

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juan plata(55827)Hace 9 horas
Me quedo con el Nadaismo de Lisarazo
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