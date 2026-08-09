Alto turmequé: de amigos, bendiciones, memorias y chistes

Enrutado Foto: . Mheo

Puentes con Uribe

Si bien se han dado varias diferencias entre el presidente Abelardo de la Espriella y el exmandatario Álvaro Uribe, en especial por el protagonismo que sus partidos —Defensores de la Patria y Centro Democrático— quieren tener en la derecha colombiana, hay intentos de acercamientos. Los dos se saludaron el viernes durante la ceremonia de posesión, pero en torno a ambos líderes hay varias personas de sus entornos moviéndose para buscar que se den diálogos directos y que la relación se suavice. Una de las razones es que...