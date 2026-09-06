Alto turmequé: de amistades, alertas y reservas

Marcha fúnebre Foto: . Mheo

Con pinzas

La relación entre el Centro Democrático y el Gobierno de Abelardo de la Espriella, pese a ser el primer partido que se declaró parte del oficialismo, no es del todo buena. Entre sus 17 senadores y 30 representantes hay varios que se quejan de la falta de relacionamiento con el Ejecutivo y del trato “distante” del ministro del Interior, Rodrigo Lara. Sin embargo, reporteros de este diario fueron informados por varias fuentes del entorno del expresidente Álvaro Uribe, líder natural de esa colectividad, sobre cómo él se ha dado...