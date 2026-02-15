Logo El Espectador
Alto turmequé: de anónimos, firmas idiomas y religiones

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
15 de febrero de 2026 - 01:00 p. m.
Foto: . Mheo

Anónimos y Gobierno

Esta semana se conoció de la existencia de dos anónimos que, de una u otra forma, fueron usados por la Casa de Nariño para mover relatos a su favor y de los cuales sacó rédito para blindar decisiones que respaldó el presidente Gustavo Petro. Por un lado, el Partido Colombia Humana dijo que el abogado Germán Marroquín, pareja de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, supuestamente tenía cercanía con el candidato Abelardo de la Espriella y que eso motivaba decisiones desde el búnker; el jefe de Estado hizo eco de esto...

REFLEXIONE(94518)Hace 12 minutos
¿Anónimos? Cuando no existen argumentos para sustentarlos, buscan caminos progresistas alternativos. Vaya creatividad tan incrédula
