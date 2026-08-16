Alto turmequé: de capitales, poderes y cálculos

Índice de solidaridad en Pereira Foto: . Mheo

Dispositivo capital

El presidente Abelardo de la Espriella eligió a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en el noroccidente de Bogotá, como el lugar donde pasará las noches cuando se quede en la capital del país. Desde allí se desplazará en helicóptero hasta la Casa de Nariño, en el centro de la ciudad; a partir de ese punto su equipo de guardaespaldas lo movilizará hacia el Palacio de San Carlos, que está a pocas cuadras y fue el lugar elegido para despachar. Todos estos movimientos —de acuerdo con el entorno del jefe de...