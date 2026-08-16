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Alto turmequé: de capitales, poderes y cálculos

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción de El Espectador
16 de agosto de 2026 - 01:00 p. m.
Índice de solidaridad en Pereira
Índice de solidaridad en Pereira
Foto: . Mheo

Dispositivo capital

El presidente Abelardo de la Espriella eligió a la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, en el noroccidente de Bogotá, como el lugar donde pasará las noches cuando se quede en la capital del país. Desde allí se desplazará en helicóptero hasta la Casa de Nariño, en el centro de la ciudad; a partir de ese punto su equipo de guardaespaldas lo movilizará hacia el Palacio de San Carlos, que está a pocas cuadras y fue el lugar elegido para despachar. Todos estos movimientos —de acuerdo con el entorno del jefe de...

Por Redacción de El Espectador

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