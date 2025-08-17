No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Alto turmequé: de disputas, consultas y visitas

Redacción de El Espectador
17 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
Cumbre imperial
Foto: . Mheo

Guerreando

La decisión de la Casa de Nariño de ratificar a Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes fue el paso decisivo para que el presidente Petro recuperara el manejo del Ministerio de Igualdad. Esta cartera, desde su creación, estuvo manejada por la vicepresidenta, Francia Márquez, pero tras los duros choques que tuvo con el jefe de Estado —que ya están en fase de sanación por la campaña en la que entró el país— fue alejada de esa cartera. Hace una semana, además, se ratificó que Juan Carlos Florián quedaría al frente de la...

Por Redacción de El Espectador

