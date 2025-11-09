Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: de encuestas, distancias, lágrimas y risas

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
09 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
Mancha indeleble
Mancha indeleble
Foto: . Mheo

Más y más encuestas

Esta semana regresaron las mediciones electorales tras la veda impuesta por la Ley 2495 de 2025. Los primeros datos sacudieron por completo la campaña: la oposición pidió diálogo entre candidatos de centro-derecha que podrían atomizar los votos y el petrismo hizo cuentas para el “frente amplio” con la favorabilidad del presidente. Además de la avalancha de sondeos de las firmas especializadas, varios más se montarán a este bus. Reporteros de este diario conocieron que la Alianza Verde hará una encuesta con cerca de...

Por Redacción de El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmeque

confidenciales de El Espectador

Premium

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.