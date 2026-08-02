Alto turmequé: de fundadores, presidentes y rumbos

El icónico monumento de Sebastián de Belalcázar fue derribado por comunidades indígenas en 2021 durante las protestas del paro nacional, pero fue reinstalado en 2022 con una placa en la que se reivindican los pueblos originarios sacrificados durante la conquista española. Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

Poder caleño I

Esta semana nos recordaron que de Sebastián de Belalcázar, fundador de Cali hace 490 años, descienden 13 presidentes de Colombia. Según una investigación publicada por el periodista Gilberto Castillo, quien fue redactor de El Espectador y pertenece a la Academia de Historia de Bogotá, del lado de su hijo Francisco, nacido en Panamá y casado con la dama española María Herrar y Sarmiento descienden: Camilo Torres, prócer y presidente de las provincias unidas de Cundinamarca, José María Obando, Diego Euclides Ángulo,...