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Alto turmequé: de informes forenses, peleas digitales y personerías

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia: de informes forenses, peleas digitales y personerías.

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Redacción Política
05 de julio de 2026 - 11:32 p. m.
Alto turmequé: de informes forenses, peleas digitales y personerías
Foto: . Mheo

Informe forense

Aunque ya comenzó formalmente el empalme entre el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración entrante del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, la tensión es alta. Si bien hay cordialidad, la intención de ejecutar una auditoría forense se mantiene en pie. Ese proceso se hará con una firma extranjera y otra local, con el fin de que sus resultados se conozcan en no más de 12 meses. Se estima que el valor podría llegar a los COP 20.000 millones, por lo que su financiación saldrá de privados...

Por Redacción Política

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JORGE HERNANDO DIAZ VALDIRI(3962)Hace 22 minutos
que paskin de ultraderecha, que como ya ganó su candidato y patrocinado, dejan que en caricaturas saquen a las nietas del presidente, que porqueria y verguenza debería darles exponer así a las niñas.
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