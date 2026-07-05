Alto turmequé: de informes forenses, peleas digitales y personerías

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Informe forense

Aunque ya comenzó formalmente el empalme entre el saliente gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración entrante del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, la tensión es alta. Si bien hay cordialidad, la intención de ejecutar una auditoría forense se mantiene en pie. Ese proceso se hará con una firma extranjera y otra local, con el fin de que sus resultados se conozcan en no más de 12 meses. Se estima que el valor podría llegar a los COP 20.000 millones, por lo que su financiación saldrá de privados...