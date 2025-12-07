Logo El Espectador
Política
Alto turmequé: de investigaciones, reuniones, vuelos y duelos

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
07 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
El entonces presidente Juan Manuel Santos y Federica Mogherini.
El entonces presidente Juan Manuel Santos y Federica Mogherini.
Foto: Cortesía de la UE

Amiga en problemas I

Inmersa en una investigación penal por presunto fraude fiscal y en libertad provisional quedó esta semana Federica Mogherini, quien fuera muy cercana a Colombia cuando se desempeñó como alta representante para las Relaciones Exteriores y Políticas de Seguridad de la Unión Europea (UE) y canciller italiana. La noticia de su detención transitoria en Bélgica impactó en los círculos políticos y diplomáticos nacionales, porque durante el segundo gobierno del presidente Juan Manuel Santos se convirtió en una férrea...

Por Redacción de El Espectador

