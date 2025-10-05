Alto turmequé: de listas, megáfonos y citas

Como Petro por su casa Foto: . Mheo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La lista corta

En estos últimos meses del año comienza la depuración de los más de 100 aspirantes a suceder en la Casa de Nariño al presidente Gustavo Petro. Y eso pasará en varias fases. Primera, la consulta del 26 de octubre definirá una de las cartas de la izquierda petrista; en noviembre se vence el plazo para entregar las firmas, y ahí se sabrá quiénes realmente quedarán de los casi 80 candidatos que acudieron a ese mecanismo, y el 8 diciembre se cierra el plazo de inscripción para lanzarse al Congreso, y son varios los que al final buscan visibilidad para proyectarse de cara a la competición por un cupo en el Capitolio. Tres episodios claves sobre los que todo el país político está girando. El otro filtro determinante serán las encuestas que aparecerán en enero de 2026, porque los que no lleguen con fuerza a esos sondeos comenzarán a bajarse del bus.

Estrategia callejera

La Casa de Nariño aireó sus estrategias comunicacionales y —tras darles fuerza a los influenciadores que divulgan sin filtro su narrativa y en muchos casos con honorarios derivados del erario— se concentró en la promoción fuerte de movilizaciones callejeras. Eso explica por qué todas las cuentas oficiales del Estado son usadas para replicar los mensajes del presidente Petro en torno a las protestas propalestina que esta semana derivaron en enfrentamientos con la Policía en Bogotá, Cali y Medellín. Desde el piso tres del Palacio de Nariño, donde está la oficina principal del Ejecutivo colombiano, se tira línea sobre la necesidad electoral de potenciar estas situaciones, como sucedió en 2021 con el estallido social. Además, quienes forman parte de esa estrategia les reconocieron a reporteros de este diario que la agitación de las bases petristas tomará más protagonismo y será cada vez más evidente para que quienes el otro año vayan a urnas sepan de dónde provienen las indicaciones.

El otro megáfono

La derecha colombiana no es ajena a este escenario de agitación por el que atraviesa el país y, por eso, casi que emulando a la actual administración, también decidió radicalizarse y endurecer su discurso público. Todas las fuerzas que están a ese lado del espectro político tienen el acuerdo tácito de apuntar directamente al jefe de Estado sus críticas y buscar responsabilizarlo a él directamente de lo que pase durante la campaña. Y lo hacen con un tono encaminado a que el progresismo se vea como “enemigo” y que existe un riesgo latente de que el país termine en la “devastación” en la que el régimen de Nicolás Maduro sumió a Venezuela. Los decibeles de la polarización serán cada vez más altos.

Paz electoral

Volviendo a asuntos de políticas públicas y la intención reeleccionista de la izquierda, esta semana quedó en evidencia lo que se anticipó en la edición pasada de esta sección. El ministro del Interior, Armando Benedetti, quedó al mando de todo lo relacionado con la llamada paz total para buscar, entre otras cosas, cómo sacarle kilometraje electoral. Es por eso que el miércoles, tras reunirse virtualmente con quienes fungieron en su momento como cabecillas de las organizaciones narcoparamilitares, el Gobierno notificó que las declaraciones que han dado en varios escenarios se harán públicas para que el país conozca sus referencias sobre varias personas que actualmente son parte de las campañas a Congreso y Presidencia. Y aunque no dio nombres, sí dejó claro que están en la orilla de la oposición. Al lado del funcionario estuvo Angie Rodríguez, directora del Dapre, para ratificar que este paso cuenta con el respaldo explícito de la Casa de Nariño.

La ONU en Colombia

En las dos últimas semanas de este mes se tienen previstos dos movimientos que tocan directamente con la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Por un lado, se sabrá si se renueva o no el período de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, algo que quedó en vilo por la tensión internacional en la que se metió Colombia por cuenta de los intereses electorales del Gobierno. Estados Unidos, con poder de veto en el Consejo de Seguridad, ventiló dudas en torno a si mantener o no ese respaldo. Y, por el otro, para el jueves 23 está previsto que comience su tarea en el país Miroslav Jenca como jefe de esa instancia. La expectativa está en cómo será la relación con el Ejecutivo del presidente Petro, pues desde frentes nacionales y extranjeros se ha criticado su “desinterés” en que lo pactado con la extinta guerrilla se desarrolle plenamente.

¿Cita imposible?

Personas de muy alto nivel, y de orillas ideológicas diversas, le solicitaron a alguien con acceso directo a los expresidentes Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos que tocara las puertas de ambos para tantear una vez más qué tan viable sería sentarlos a dialogar como un gesto en clave de reducir la polarización. No obstante, al menos por ahora, esa cita no se dará. Desde la oficina del primero hicieron saber que no hay interés. El entorno de Uribe lo ve complicado, pues se sabe que el exmandatario considera a Santos como un “traidor”. En la oficina del segundo dijeron que sí habría disposición siempre y cuando hubiese receptividad en el otro lado.

De vieja data I

A propósito de la muerte de 12 personas por la intoxicación con licor adulterado en Barranquilla la semana pasada, vale la pena recordar que, según registros de entidades como Medicina Legal, el departamento del Atlántico lidera desde hace décadas las estadísticas de esos casos. Para que se hagan una idea, hace 70 años el entonces corresponsal de El Espectador en Europa, Gabriel García Márquez, enviaba una carta a su amigo Guillermo Cano, director de El Espectador, lamentándose de no estar en la Barranquilla que consideraba uno de sus vivideros preferidos para informar de un caso cercano con 53 intoxicados que registró el diario francés “Le Monde”. “Qué formidable reportaje habría sido la reconstrucción de la tragedia. Haberles seguido la pista a las víctimas. El marido que se fue de fiesta a escondidas de su mujer”.

De vieja data II

En 1955 García Márquez publicó en este diario el relato “El muerto alegre”, inspirado en esa cultura popular del licor callejero. Un fragmento dice: “El aguardiente que se consume en La Sierpe (región ficcional del Caribe) produce una embriaguez de mala índole, cuyas consecuencias no son en todos los casos el convencional dolor de cabeza y el malestar del día siguiente. La intoxicación y la reyerta pueden poner también sus velas en el entierro, si la tardanza del ataúd prolonga los festejos hasta las horas de la mañana. Solo una vez colocado el muerto dentro de la caja, la gente recoge sus mesas de juego y sus ventorrillos y regresa a sus casas, para volver a la de los dolientes nueve noches después, a repetir la fiesta… Por tradición, los muertos de La Sierpe son enterrados en La Guaripa”.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

“Paz, paz total en los campos, y guerra en el gabinete”: Petro.

.......

Bajó el desempleo en el país. Claro, si le dieron puesto a Montealegre y a Benedetti.

.......

Los congresistas decretaron semana de receso, pero no pueden ir a Miami por falta de visas.

.......

Al abogado de Uribe deberían darle Cadena perpetua.

.......

Los más altos del mundo, son los de los Países Bajos.

.......

En solidaridad con Petro, Hollman Morris, director de RTVC, se va trabajar a Tele... Visa.

.......