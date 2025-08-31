Alto turmequé: de manteles, aromáticas y manzanas

Inanición Foto: Mheo

Mandando...

Esta semana quedó claro que parte de la agenda del presidente Gustavo Petro está dedicada a ser una suerte de operador político. Y no solo por la reunión del miércoles con delegados de varias fuerzas de izquierda a los que recibió en la Casa de Nariño para afinar una estrategia que derive en la reelección del progresismo en 2026, sino que dos de sus fichas más cercanas saltaron al ruedo de las presidenciales tras hablar directamente con él. Por un lado, el senador Iván Cepeda confirmó su aspiración tras un diálogo con el...