Alto turmequé: de pactos, presupuestos y bombas

Gringos at home Foto: Mheo

Pacto de redes

Esta semana, durante la más reciente cita de precandidatos que buscan un cupo en la consulta que la izquierda hará en octubre próximo, se registró un hecho que ha pasado inadvertido. Dos de los aspirantes, Daniel Quintero y Gustavo Bolívar, se señalaron mutuamente de contratar bodegas para generar ruidos sobre otras candidaturas. Eso llevó a que ambos pusieran sobre la mesa sus cartas –con llamadas en altavoz incluidas– y que, acudiendo a la palabra, ratificarán que hasta ese momento ninguno de los dos lo había hecho....