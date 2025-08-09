No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Política
Alto turmequé: de pactos, presupuestos y bombas

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
09 de agosto de 2025 - 05:30 p. m.
Foto: Mheo

Pacto de redes

Esta semana, durante la más reciente cita de precandidatos que buscan un cupo en la consulta que la izquierda hará en octubre próximo, se registró un hecho que ha pasado inadvertido. Dos de los aspirantes, Daniel Quintero y Gustavo Bolívar, se señalaron mutuamente de contratar bodegas para generar ruidos sobre otras candidaturas. Eso llevó a que ambos pusieran sobre la mesa sus cartas –con llamadas en altavoz incluidas– y que, acudiendo a la palabra, ratificarán que hasta ese momento ninguno de los dos lo había hecho....

Por Redacción de El Espectador

