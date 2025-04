Alto turmequé: de pasaportes, viajes y transfuguismos

Mheo Foto: . Mheo

Pasaporte italiano

Esta semana se abrió un nuevo foco de polémica en torno al presidente Gustavo Petro, luego de que él mismo afirmara —en su más reciente consejo de ministros televisado— que creía que le habían quitado la visa estadounidense y que, por lo mismo, tal vez no podría volver a entrar a ese país. Pues resulta que, como lo contó El Espectador en su momento, eso no es cierto y Washington no ha tomado ninguna decisión en ese sentido, pese a la tensionante relación binacional. Pero reporteros de este diario indagaron con...