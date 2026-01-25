Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Alto turmequé: de poderes, lealtades, discordias y recomendados

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción de El Espectador
25 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
No ayudan
No ayudan
Foto: . Mheo

Preparativos e invitaciones

A pocos días de que se concrete la cita directa entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Washington, prevista para el 3 de febrero próximo, la Casa de Nariño está adelantando varios preparativos para que el mandatario llegue con todos los insumos necesarios a esa reunión. Se ha consultado a asesores tanto en Estados Unidos como en Colombia para delinear una agenda que estará centrada en narcotráfico y economía. Además, le han pedido al jefe de Estado que esquive confrontaciones en redes para que...

Por Redacción de El Espectador

Conoce más

Temas recomendados:

Alto turmequé

confidenciales de El Espectador

PremiumEE

 

Andrés Sierra(49594)Hace 32 minutos
Y dele con el chiste pendejo de Maicao. Conozcan el país!!!
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.