Alto turmequé: de políticos, galeones y futbolistas

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

Redacción de El Espectador
28 de diciembre de 2025 - 01:00 p. m.
Papá Noel a la moda
Foto: Mheo

El papa no vendrá

Es muy probable que en 2026 el papa León XIV visite algunos Estados suramericanos, como Argentina y Perú, pero de entrada está descartado su paso por Colombia. La razón, según fuentes eclesiales que saben cómo organiza esos recorridos el Vaticano, es que en este país hay un caldeado proceso electoral en curso y el máximo jerarca de la Iglesia católica esquiva procesos así para evitar que su nombre termine usado con fines políticos. En todo caso, ya se están haciendo las respectivas consultas para ver si en 2027, con...

