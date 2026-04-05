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Alto turmequé: de recuerdos, caminos, ruegos y vuelos

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción de El Espectador
05 de abril de 2026 - 01:00 p. m.
Independencia en peligro
Independencia en peligro
Foto: Mheo

Otros tiempos

A propósito del distanciamiento entre el Banco de la República y el ministro de Hacienda de Gustavo Petro, Germán Ávila, que el martes se retiró de la sesión de la Junta Directiva, vale la pena recordar que hace 35 años el gobierno nacional respaldó, durante la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución en 1991, darle mayor autonomía al banco frente a decisiones como el aumento de la tasa de interés de política monetaria, como lo hizo el Emisor esta semana buscando que la “la inflación retome una senda...

Por Redacción de El Espectador

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OPINION(76384)Hace 7 horas
flojo , flojo
William Velasco velez(16260)Hace 9 horas
Alto turmeque, verdades, fantasías, mentiras y decepcion s
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