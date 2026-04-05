Alto turmequé: de recuerdos, caminos, ruegos y vuelos

Independencia en peligro Foto: Mheo

Otros tiempos

A propósito del distanciamiento entre el Banco de la República y el ministro de Hacienda de Gustavo Petro, Germán Ávila, que el martes se retiró de la sesión de la Junta Directiva, vale la pena recordar que hace 35 años el gobierno nacional respaldó, durante la Asamblea Constituyente que redactó la Constitución en 1991, darle mayor autonomía al banco frente a decisiones como el aumento de la tasa de interés de política monetaria, como lo hizo el Emisor esta semana buscando que la “la inflación retome una senda...