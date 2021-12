Alto turmequé: de viajes, candidatitis y harakiris

Thumor

Sí venía

Ante la cancelación del viaje del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la cumbre de la Alianza Pacífico en Cartagena la próxima semana hubo mucha especulación sobre si en realidad estaba o no agendada la visita, dado que nunca fue siquiera anunciada por la Casa Blanca ni tampoco oficialmente por el gobierno colombiano. Lo cierto es que la embajada en Washington sí había lorado confirmarla desde hace semanas, y aunque a esta sección le cntaron que sí hubo indisposición porque se hubiera filtrado en Colombia la noticia antes del anuncio oficial de la Casa Blanca, esta no fue la razón de la cancelación, sino las restricciones que las variantes delta y ómicron han obligado a imponer en EE. UU. Como anunció el embajador Phillip Goldberg, el interés de que Biden visite el país es real y es posible que sea el año entrante. Si bien la intervención del uribismo en las elecciones en favor del trumpismo no se olvida, hay conciencia del papel estratégico de Colombia como aliado regional y de la necesidad de una mayor presencia estadounidense ante la creciente actividad china en la región.