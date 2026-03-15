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Alto turmequé: de visitas, contratos, confusiones y escudos

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción de El Espectador
15 de marzo de 2026 - 01:00 p. m.
Quintín y Guillermo León
Quintín y Guillermo León
Foto: . Mheo

Trump, en escalas

Por estos días hay varias menciones al mandatario Donald Trump en la región, y Colombia no es ajena a esa tendencia. El presidente Gustavo Petro le insistió durante la llamada que sostuvieron el jueves pasado que visite Cartagena, y al menos un “no” no se ha dado; la posibilidad está sobre la mesa. Además, según fueron informados reporteros de este diario, hay una facción republicana ligada a sectores religiosos insistiéndole al líder de la Casa Blanca que vaya a Venezuela, como una forma de demostrar la influencia que...

Por Redacción de El Espectador

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