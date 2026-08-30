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Alto turmequé: de vocerías, agendas y credos

Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.

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Redacción de El Espectador
30 de agosto de 2026 - 01:00 p. m.
Derecho de réplica
Derecho de réplica
Foto: Mheo

La voz cantante

Han pasado más de 50 días desde que el presidente Abelardo de la Espriella designó como sus voceros al abogado Miller Soto y a la comunicadora Carolina Gómez, pero hasta el momento, tres semanas después de la posesión, ninguno ha asumido formalmente el rol. Eso, sin embargo, no ha impedido que los pronunciamientos de ambos, algunos muy polémicos, sean tomados por la opinión pública como la voz del Gobierno. La demora en el nombramiento y los choques que protagonizaron, particularmente Gómez, pusieron a tambalear la...

Por Redacción de El Espectador

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